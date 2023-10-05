https://sputnik-georgia.ru/20231005/stalo-izvestno-kogda-gruziya-i-oae-podpishut-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-282961218.html

Стало известно, когда Грузия и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле

Стало известно, когда Грузия и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле

Грузия в свободном режиме сможет выйти на 9-миллионный потребительский рынок с высокой покупательной способностью, заявил глава Минэкономики 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T09:00+0400

2023-10-05T09:00+0400

2023-10-05T09:00+0400

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подпишут соглашение о свободной торговле 10 октября, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года страны приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". По его словам, 97,5% грузинской продукции выйдет на экспорт без дополнительного налогобложения и поступит на новый рынок. Грузия находится в режиме свободной торговли с 45 странами и одной независимой таможенной территорией. Торговый оборот между Грузией и ОАЭ составил за 8 месяцев 276,8 миллиона долларов, при этом экспорт составил 32,4 миллиона. Пик торговли пришелся на 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, оаэ, леван давиташвили