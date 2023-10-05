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Стало известно, когда Грузия и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле
Стало известно, когда Грузия и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле
Грузия в свободном режиме сможет выйти на 9-миллионный потребительский рынок с высокой покупательной способностью, заявил глава Минэкономики 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T09:00+0400
2023-10-05T09:00+0400
2023-10-05T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подпишут соглашение о свободной торговле 10 октября, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года страны приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". По его словам, 97,5% грузинской продукции выйдет на экспорт без дополнительного налогобложения и поступит на новый рынок. Грузия находится в режиме свободной торговли с 45 странами и одной независимой таможенной территорией. Торговый оборот между Грузией и ОАЭ составил за 8 месяцев 276,8 миллиона долларов, при этом экспорт составил 32,4 миллиона. Пик торговли пришелся на 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, оаэ, леван давиташвили
экономика, грузия, новости, оаэ, леван давиташвили
Стало известно, когда Грузия и ОАЭ подпишут соглашение о свободной торговле
Грузия в свободном режиме сможет выйти на 9-миллионный потребительский рынок с высокой покупательной способностью, заявил глава Минэкономики
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подпишут соглашение о свободной торговле 10 октября, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года страны приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".
"Надо отметить, что завершены переговоры между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами по тексту соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, после задействования которого Грузия в свободном режиме сможет выйти на 9-миллионный потребительский рынок с высокой покупательной способностью. Соглашение будет подписано 10 октября", – сказал Давиташвили.
По его словам, 97,5% грузинской продукции выйдет на экспорт без дополнительного налогобложения и поступит на новый рынок.
Грузия находится в режиме свободной торговли с 45 странами и одной независимой таможенной территорией.
Торговый оборот между Грузией и ОАЭ составил за 8 месяцев 276,8 миллиона долларов, при этом экспорт составил 32,4 миллиона. Пик торговли пришелся на 2022 год.