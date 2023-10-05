https://sputnik-georgia.ru/20231005/tbilisi-vyrazil-obespokoennost-iz-za-zayavleniya-o-razmeschenii-voennoy-bazy-rf-v-abkhazii-282988884.html

Тбилиси выразил обеспокоенность из-за заявления о размещении военной базы РФ в Абхазии

Тбилиси выразил обеспокоенность из-за заявления о размещении военной базы РФ в Абхазии

Официальный Тбилиси осудил планы российских властей в Абхазии 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T15:52+0400

2023-10-05T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с планами российских властей разместить дополнительную военную базу в Абхазии, неконтролируемой центральными властями Грузии.Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что Россия планирует создать новый постоянный пункт военных и военно-морских баз на побережье Черного моря в городе Очамчира. По его словам, соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми подписано.Ведомство призвало Россию соблюдать международные обязательства и выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти в 2012 году, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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