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Тбилиси выразил обеспокоенность из-за заявления о размещении военной базы РФ в Абхазии
Тбилиси выразил обеспокоенность из-за заявления о размещении военной базы РФ в Абхазии
Официальный Тбилиси осудил планы российских властей в Абхазии 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с планами российских властей разместить дополнительную военную базу в Абхазии, неконтролируемой центральными властями Грузии.Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что Россия планирует создать новый постоянный пункт военных и военно-морских баз на побережье Черного моря в городе Очамчира. По его словам, соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми подписано.Ведомство призвало Россию соблюдать международные обязательства и выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти в 2012 году, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Тбилиси выразил обеспокоенность из-за заявления о размещении военной базы РФ в Абхазии
15:52 05.10.2023 (обновлено: 16:05 05.10.2023)
Официальный Тбилиси осудил планы российских властей в Абхазии
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с планами российских властей разместить дополнительную военную базу в Абхазии, неконтролируемой центральными властями Грузии.
Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил, что Россия планирует создать новый постоянный пункт военных и военно-морских баз на побережье Черного моря в городе Очамчира. По его словам, соответствующее соглашение между Москвой и Сухуми подписано.
"Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии", – говорится в комментарии МИД.
Ведомство призвало Россию соблюдать международные обязательства и выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти в 2012 году, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.