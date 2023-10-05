https://sputnik-georgia.ru/20231005/turisticheskiy-sezon-2023-v-turtsii-ne-byl-uspeshnym---vitse-prezident-gruppy-oteley-accor-282970616.html

Туристический сезон-2023 в Турции не был успешным – вице-президент группы отелей Accor

Туристический сезон-2023 в Турции не был успешным – вице-президент группы отелей Accor

Одна из причин, по которой упал спрос, – высокие цены на гостиницы, считает гендиректор отеля Swissotel Bosphorus 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T10:30+0400

2023-10-05T10:30+0400

2023-10-05T11:30+0400

туризм

новости

грузия

стамбул

турция

анталья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/09/251969498_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_adfacb27ef8b7de443e2a1b0aa18a5c9.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Туристический сезон в Турции не был успешным, необходимо усвоить полученные уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан. По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле за первые восемь месяцев 2023 года составила 63%, а в Анталье – 56%. Падение по сравнению с 2019 годом превысило 10%. Средняя цена номера в гостиницах Стамбула в августе составила более 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли в два раза – номер стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019. Среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле Талайхан называет высокие цены в связи с инфляцией в Турции; обрушившиеся на страну в феврале землетрясения; а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле. При этом он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ.Талайхан сообщил, что в Swissotel в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, кроме того, россияне стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие россияне предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте. Турция рассчитывает принять 60 миллионов гостей и обеспечить доход от сферы туризма в объеме 56 миллиардов долларов в текущем году, говорил в июне министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

стамбул

турция

анталья

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, новости, грузия, стамбул, турция, анталья