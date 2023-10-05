https://sputnik-georgia.ru/20231005/turisticheskiy-sezon-2023-v-turtsii-ne-byl-uspeshnym---vitse-prezident-gruppy-oteley-accor-282970616.html
Туристический сезон-2023 в Турции не был успешным – вице-президент группы отелей Accor
Туристический сезон-2023 в Турции не был успешным – вице-президент группы отелей Accor
Одна из причин, по которой упал спрос, – высокие цены на гостиницы, считает гендиректор отеля Swissotel Bosphorus 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Туристический сезон в Турции не был успешным, необходимо усвоить полученные уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан. По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле за первые восемь месяцев 2023 года составила 63%, а в Анталье – 56%. Падение по сравнению с 2019 годом превысило 10%. Средняя цена номера в гостиницах Стамбула в августе составила более 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли в два раза – номер стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019. Среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле Талайхан называет высокие цены в связи с инфляцией в Турции; обрушившиеся на страну в феврале землетрясения; а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле. При этом он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ.Талайхан сообщил, что в Swissotel в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, кроме того, россияне стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие россияне предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте. Турция рассчитывает принять 60 миллионов гостей и обеспечить доход от сферы туризма в объеме 56 миллиардов долларов в текущем году, говорил в июне министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, стамбул, турция, анталья
Туристический сезон-2023 в Турции не был успешным – вице-президент группы отелей Accor
10:30 05.10.2023 (обновлено: 11:30 05.10.2023)
Одна из причин, по которой упал спрос, – высокие цены на гостиницы, считает гендиректор отеля Swissotel Bosphorus
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Туристический сезон в Турции не был успешным, необходимо усвоить полученные уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости
вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле за первые восемь месяцев 2023 года составила 63%, а в Анталье – 56%. Падение по сравнению с 2019 годом превысило 10%. Средняя цена номера в гостиницах Стамбула в августе составила более 158 евро по сравнению со 105 евро в 2019 году, а в Анталье цены выросли в два раза – номер стоит 191 евро по сравнению с 96 евро в 2019.
Среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле Талайхан называет высокие цены в связи с инфляцией в Турции; обрушившиеся на страну в феврале землетрясения; а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле.
"Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому сезону. Уроки, полученные в этом году, нужно использовать и не повторять ошибки. Этот сезон не был успешным", – заявил Талайхан на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı.
При этом он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ.
Талайхан сообщил, что в Swissotel в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, кроме того, россияне стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие россияне предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте.
Турция рассчитывает принять 60 миллионов гостей и обеспечить доход от сферы туризма в объеме 56 миллиардов долларов в текущем году, говорил в июне министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.