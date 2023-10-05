https://sputnik-georgia.ru/20231005/uzhestochenie-zakona-ob-aktsiyakh-napravleno-na-zaschitu-grazhdan-gruzii--deputat-282988184.html

Ужесточение закона об акциях направлено на защиту граждан Грузии – депутат

Ужесточение закона об акциях направлено на защиту граждан Грузии – депутат

Против принятия поправок выступают представители оппозиционных партий 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T15:31+0400

2023-10-05T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Поправки в закон "О собраниях и манифестациях" ориентированы на защиту человеческой жизни и никоим образом не ограничивают мирные собрания и манифестации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", один из авторов законопроекта Гиви Миканадзе. Парламент Грузии в ускоренном порядке в первом чтении утвердил поправки, расширяющие список ограничений во время акций протеста. Речь идет о запрете установки таких временных конструкций, которые будут представлять опасность для находящихся на этой территории людей и мешать работе полиции. Поправки были инициированы после заявления СГБ о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота. При этом, как отметил депутат, в ходе обсуждения инициаторы законопроекта представили конкретные предложения Конституционного суда, соответствующие выводам ОБСЕ/БДИПЧ по этому вопросу. Против принятия поправок выступают представители оппозиционных партий. Законопроект раскритиковал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поправки в закон "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. Почему стал актуален вопрос поправок Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. "Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>>Согласно проекту, участникам собраний или манифестаций запретят ставить сцену или иные конструкции, если их устройство создает угрозу участникам акции или другим лицам, мешает полиции соблюдать общественный порядок, создает угрозу нормальному функционированию предприятия, ведомства или организации или не связано с проведением непосредственно акции. Кроме того, конструкцию нельзя будет ставить, если без нее проведению акции ничто не мешает. Нарушение правила будет караться штрафом для участников акции в размере 500 лари (порядка 190 долларов) и конфискацией предмета, а вот для организаторов – 5 тысяч лари (1,9 тысячи долларов) и конфискацией. В целях регулирования вопроса свободы собраний и выражения мнения соответствующий орган примет соответствующее решение в каждом случае индивидуально с учетом всех обстоятельств. Решение, принятое данным органом, будет подлежать судебному контролю путем обжалования его в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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