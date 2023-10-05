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В подвале одного из жилых домов в Тбилиси нашли труп
В подвале одного из жилых домов в Тбилиси нашли труп
Соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T16:32+0400
2023-10-05T16:32+0400
2023-10-05T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Тело мужчины обнаружили в подвале многоквартирного жилого дома на улице Дадиани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющимся данным, соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде. Территория оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
В подвале одного из жилых домов в Тбилиси нашли труп
Соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Тело мужчины обнаружили в подвале многоквартирного жилого дома на улице Дадиани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющимся данным, соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде.
Территория оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.