https://sputnik-georgia.ru/20231005/v-podvale-odnogo-iz-zhilykh-domov-v-tbilisi-nashli-trup-282990044.html

В подвале одного из жилых домов в Тбилиси нашли труп

В подвале одного из жилых домов в Тбилиси нашли труп

Соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T16:32+0400

2023-10-05T16:32+0400

2023-10-05T16:32+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979682_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b19c512f6118dd26452d594ad98437b.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Тело мужчины обнаружили в подвале многоквартирного жилого дома на улице Дадиани в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющимся данным, соседи вызвали правоохранителей из-за сильного запаха в подъезде. Территория оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси