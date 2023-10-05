https://sputnik-georgia.ru/20231005/yurist-rimskiy-statut-ne-pomozhet-armenii-s-karabakhom-no-uslozhnit-otnosheniya-s-moskvoy-282973516.html
Юрист: Римский статут не поможет Армении с Карабахом, но усложнит отношения с Москвой
Юрист: Римский статут не поможет Армении с Карабахом, но усложнит отношения с Москвой
Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда, который сегодня однозначно встал на сторону западной коалиции, создаст много проблем в... 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T11:54+0400
2023-10-05T11:54+0400
2023-10-05T11:54+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" доктор юридических наук, доцент кафедры международного права МГУ Алексей Исполинов.Поможет ли дополнительное соглашение Москвы и Еревана по этому поводу избежать проблем с МУС? Зачем Армения решила присоединиться к Римскому статуту? Почему МУС сегодня не объективная международная организация, а оружие Запада против России? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, армения, москва, ереван, мус, мгу, видео
мультимедиа, видео, в мире, армения, москва, ереван, мус, мгу, видео
Юрист: Римский статут не поможет Армении с Карабахом, но усложнит отношения с Москвой
Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда, который сегодня однозначно встал на сторону западной коалиции, создаст много проблем в отношениях России и Армении
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" доктор юридических наук, доцент кафедры международного права МГУ Алексей Исполинов.
Поможет ли дополнительное соглашение Москвы и Еревана по этому поводу избежать проблем с МУС? Зачем Армения решила присоединиться к Римскому статуту? Почему МУС сегодня не объективная международная организация, а оружие Запада против России?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.