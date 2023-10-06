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Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе
Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе
В результате обрушения здания в Гаване один человек погиб и как минимум двое получили ранения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T12:28+0400
2023-10-06T12:28+0400
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фотоленты
куба
гавана
в мире
происшествия
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Здание в историческом центре Гаваны, в котором проживали 13 семей, частично обрушилось вечером во вторник. По сообщениям властей, в момент обрушения в трехэтажном доме находились 54 человека. Спасатели экстренно эвакуировали семьи с места происшествия.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, куба, гавана, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, куба, гавана, в мире, происшествия

Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе

12:28 06.10.2023
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НовостиTelegram
В результате обрушения здания в Гаване один человек погиб и как минимум двое получили ранения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
Здание в историческом центре Гаваны, в котором проживали 13 семей, частично обрушилось вечером во вторник.
По сообщениям властей, в момент обрушения в трехэтажном доме находились 54 человека. Спасатели экстренно эвакуировали семьи с места происшествия.
© AFP 2023 / Yamil Lage

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения жилого дома в центре Гаваны.

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения жилого дома в центре Гаваны. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения жилого дома в центре Гаваны.

© AFP 2023 / Yamil Lage

По данным кубинского правительства, в ловушке под завалами оказались еще два человека.

По данным кубинского правительства, в ловушке под завалами оказались еще два человека. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

По данным кубинского правительства, в ловушке под завалами оказались еще два человека.

© AFP 2023 / Yamil Lage

По официальной информации, в трехэтажном доме проживало 13 семей.

По официальной информации, в трехэтажном доме проживало 13 семей. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

По официальной информации, в трехэтажном доме проживало 13 семей.

© AFP 2023 / Yamil Lage

До сих пор на месте происшествия работают спасатели.

До сих пор на месте происшествия работают спасатели. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

До сих пор на месте происшествия работают спасатели.

© AFP 2023 / Yamil Lage

Они разгребают завалы как с помощью техники, так и вручную.

Они разгребают завалы как с помощью техники, так и вручную. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

Они разгребают завалы как с помощью техники, так и вручную.

© AFP 2023 / Yamil Lage

Что могло стать причиной обрушения, пока неизвестно.

Что могло стать причиной обрушения, пока неизвестно. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

Что могло стать причиной обрушения, пока неизвестно.

© AFP 2023 / Yamil Lage

Однако общественность связывает инцидент с ветхостью постройки и тропическими дождями, которые не являются редкостью для этого времени года.

Однако общественность связывает инцидент с ветхостью постройки и тропическими дождями, которые не являются редкостью для этого времени года. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

Однако общественность связывает инцидент с ветхостью постройки и тропическими дождями, которые не являются редкостью для этого времени года.

© AFP 2023 / Yamil Lage

Плохое обслуживание существующих жилых домов и медленные темпы строительства новых являются одними из основных проблем, которые приводят к столь трагичным последствиям.

Плохое обслуживание существующих жилых домов и медленные темпы строительства новых являются одними из основных проблем, которые приводят к столь трагичным последствиям. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2023 / Yamil Lage

Плохое обслуживание существующих жилых домов и медленные темпы строительства новых являются одними из основных проблем, которые приводят к столь трагичным последствиям.

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