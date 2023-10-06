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Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе
Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе
В результате обрушения здания в Гаване один человек погиб и как минимум двое получили ранения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T12:28+0400
2023-10-06T12:28+0400
2023-10-06T12:28+0400
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Здание в историческом центре Гаваны, в котором проживали 13 семей, частично обрушилось вечером во вторник. По сообщениям властей, в момент обрушения в трехэтажном доме находились 54 человека. Спасатели экстренно эвакуировали семьи с места происшествия.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, куба, гавана, в мире, происшествия
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, куба, гавана, в мире, происшествия
Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе
В результате обрушения здания в Гаване один человек погиб и как минимум двое получили ранения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП
Здание в историческом центре Гаваны, в котором проживали 13 семей, частично обрушилось вечером во вторник.
По сообщениям властей, в момент обрушения в трехэтажном доме находились 54 человека. Спасатели экстренно эвакуировали семьи с места происшествия.
© AFP 2023 / Yamil Lage
По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения жилого дома в центре Гаваны.
По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения жилого дома в центре Гаваны.
© AFP 2023 / Yamil Lage
По данным кубинского правительства, в ловушке под завалами оказались еще два человека.
По данным кубинского правительства, в ловушке под завалами оказались еще два человека.
© AFP 2023 / Yamil Lage
По официальной информации, в трехэтажном доме проживало 13 семей.
По официальной информации, в трехэтажном доме проживало 13 семей.
© AFP 2023 / Yamil Lage
До сих пор на месте происшествия работают спасатели.
До сих пор на месте происшествия работают спасатели.
© AFP 2023 / Yamil Lage
Они разгребают завалы как с помощью техники, так и вручную.
Они разгребают завалы как с помощью техники, так и вручную.
© AFP 2023 / Yamil Lage
Что могло стать причиной обрушения, пока неизвестно.
Что могло стать причиной обрушения, пока неизвестно.
© AFP 2023 / Yamil Lage
Однако общественность связывает инцидент с ветхостью постройки и тропическими дождями, которые не являются редкостью для этого времени года.
Однако общественность связывает инцидент с ветхостью постройки и тропическими дождями, которые не являются редкостью для этого времени года.
© AFP 2023 / Yamil Lage
Плохое обслуживание существующих жилых домов и медленные темпы строительства новых являются одними из основных проблем, которые приводят к столь трагичным последствиям.
Плохое обслуживание существующих жилых домов и медленные темпы строительства новых являются одними из основных проблем, которые приводят к столь трагичным последствиям.