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Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе

Остался только фасад: последствия обрушения здания на Кубе

В результате обрушения здания в Гаване один человек погиб и как минимум двое получили ранения. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места ЧП 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T12:28+0400

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Здание в историческом центре Гаваны, в котором проживали 13 семей, частично обрушилось вечером во вторник. По сообщениям властей, в момент обрушения в трехэтажном доме находились 54 человека. Спасатели экстренно эвакуировали семьи с места происшествия.

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