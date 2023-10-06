https://sputnik-georgia.ru/20231006/den-pamyati-apostola-ioanna-bogoslova-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-283042593.html

День памяти апостола Иоанна Богослова 2023: молитвы, в чем помогает

День памяти апостола Иоанна Богослова 2023: молитвы, в чем помогает

Православная церковь отмечает 9 октября преставление апостола и евангелиста Иоанна, прозванного Богословом за глубину Божественных откровений, возвещенных... 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T21:30+0400

2023-10-06T21:30+0400

2023-10-06T21:30+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282981000_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5c2642def5adbc429428ae51eb4ad9b1.jpg

Как представился Иоанн Богослов, какие молитвы читают евангелисту и в чем помогает святой, читайте в Sputnik Грузия. Верный ученик Иоанн – самый юный из 12 учеников Спасителя, он первым пошел за Сыном Божьим вместе с Андреем Первозванным и постоянно следовал за своим Учителем, пренебрегая собственной безопасностью. Богослов – единственный из всех апостолов, который стоял на Голгофе у подножия Креста Спасителя и плакал вместе с Божьей Матерью, когда услышал слова распятого Учителя, обращенные к Богородице: "Женщина, вот твой сын!" С того момента до самого Успения Богородицы Иоанн Богослов верно служил Деве Марии, не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Богородицы Иоанн Богослов проповедовал Слово Божье в Ефесе и других Малоазийских городах, сопровождая проповедь многочисленными и великими чудесами. Когда начались преследования христиан, Богослова приговорили к смерти, однако убить Божьего угодника не смогли, поэтому сослали на остров Патмос в Эгейском море, где он провел многие годы и в 67-м написал Апокалипсис – Книгу Откровений, смысл которой полностью откроется только во время Второго Пришествия Христа. После многолетней ссылки Богослов вернулся в Ефес, где примерно в 95-м написал Евангелие. Загадочное представление Обстоятельства смерти Иоанна Богослова, намного пережившего всех остальных очевидцев Господа, необычны и даже загадочны. Апостол представился в Эфесе в начале второго века, предположительно, в возрасте ста пяти лет. По настоянию Богослова семь самых близких его учеников похоронили евангелиста живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Однако когда они через некоторое время могилу вскрыли, тела учителя там не оказалось. Считается, что Господь взял любимого ученика на небо вместе с телом, подобно Пресвятой Богородице и двум древним праведникам, Илии и Еноху. По преданию, Богослов вернется на землю в дни царствования антихриста – святой будет свидетельствовать о Спасителе перед Его Вторым пришествием и примет за Господа мученическую смерть от слуг сатаны. В чем помогает Иоанна Богослова считают покровителем всех, кто занят в информационной сфере и имеет отношение к книгам и книгоиздательству. Поэтому святому возносят молитвы и просят даровать вдохновение. Святой считается также покровителем путешественников, поэтому перед дальней дорогой апостолу читают молитвы и просят у него защиты. Помогает Иоанн Богослов и рыбакам – перед рыбалкой они просят святого даровать хороший улов и защитить их от несчастных случаев. Православные верят, что молитва Иоанну Богослову помогает обрести крепкую семью, бездетным женщинам – обрести счастье материнства, найти хороших друзей. Молитва перед иконой Иоанна Богослова помогает также исцелиться от разных болезней. Молитвы Иоанну Богослову Молитва первая О великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва вторая О великий и всехвальный апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки