https://sputnik-georgia.ru/20231006/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-za-god-282951542.html

Как в Грузии изменились цены за год?

Как в Грузии изменились цены за год?

Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2023 года составила 0,7%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T20:00+0400

2023-10-06T20:00+0400

2023-10-06T20:00+0400

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/03/282923814_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_ffd2853210548241bde45c7924a256d5.png

Больше всего за год (сентябрь 2022 года к сентябрю 2023 года) повысились цены по следующим категориям: разные товары и обслуживание; гостиницы, кафе и рестораны; алкоголь и табак. При этом за год больше всего снизились цены на транспорт, здравоохранение, отдых, сферу развлечения и культуры. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инфографика, инфографика