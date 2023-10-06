https://sputnik-georgia.ru/20231006/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-za-god-282951542.html
Как в Грузии изменились цены за год?
Как в Грузии изменились цены за год?
Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2023 года составила 0,7%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T20:00+0400
2023-10-06T20:00+0400
2023-10-06T20:00+0400
инфографика
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Больше всего за год (сентябрь 2022 года к сентябрю 2023 года) повысились цены по следующим категориям: разные товары и обслуживание; гостиницы, кафе и рестораны; алкоголь и табак. При этом за год больше всего снизились цены на транспорт, здравоохранение, отдых, сферу развлечения и культуры. Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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инфографика, инфографика
Как в Грузии изменились цены за год?
Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2023 года составила 0,7%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат"
Больше всего за год (сентябрь 2022 года к сентябрю 2023 года) повысились цены по следующим категориям: разные товары и обслуживание; гостиницы, кафе и рестораны; алкоголь и табак. При этом за год больше всего снизились цены на транспорт, здравоохранение, отдых, сферу развлечения и культуры.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.