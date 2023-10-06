https://sputnik-georgia.ru/20231006/mozhno-li-budet-stavit-palatki-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii--otvet-pravyaschey-partii-283045636.html
Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии
Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии
Нормы закона не противоречат ни Европейской конвенции, ни Конституции Грузии, заявил лидер партии 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T21:56+0400
2023-10-06T21:56+0400
2023-10-06T21:56+0400
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новости
политика
ираклий кобахидзе
акции протеста
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Новые правила не запрещают устанавливать палатки на акции, а дают полиции возможность управлять ситуацией во время этой формы протеста, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", запрещающий участникам акции устанавливать при определенных условиях временные конструкции. Принятие законопроекта вызвало протест ряда НПО и оппозиционных партий, которые заявили, что власти запрещают устанавливать палатки на акции. По его словам, нормы закона не противоречат ни Европейской конвенции, ни Конституции Грузии. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, акции протеста, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, акции протеста, грузинская мечта - демократическая грузия
Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии
Нормы закона не противоречат ни Европейской конвенции, ни Конституции Грузии, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Новые правила не запрещают устанавливать палатки на акции, а дают полиции возможность управлять ситуацией во время этой формы протеста, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", запрещающий участникам акции устанавливать при определенных условиях временные конструкции. Принятие законопроекта вызвало протест ряда НПО и оппозиционных партий, которые заявили, что власти запрещают устанавливать палатки на акции.
"Было послание, что на акциях протеста запретят устанавливать палатки, что является ложью. Регуляции устанавливаются, но они априори не являются запретом на установку палаток. Просто полиция получит возможность в рамках своей дискреции оценить, когда можно устанавливать палатку, а когда нет", – сказал Кобахидзе.
По его словам, нормы закона не противоречат ни Европейской конвенции, ни Конституции Грузии.
Когда действует запрет
Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения.