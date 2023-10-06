https://sputnik-georgia.ru/20231006/narodnye-primety-na-sergeev-den-2023-chto-nelzya-delat-8-oktyabrya-283030541.html

Народные приметы на Сергеев день 2023: что нельзя делать 8 октября?

Народные приметы на Сергеев день 2023: что нельзя делать 8 октября?

Православная церковь 8 октября поминает преподобного Сергия, игумена Радонежского – одного из наиболее почитаемы русских святых, чудотворца всея Руси 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T17:52+0400

2023-10-06T17:52+0400

2023-10-06T17:52+0400

справки

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Народный праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Сергеев день, или Сергей Капустник, так как 8 октября люди обычно рубили капусту, заготовляя ее на зиму. Что нельзя делать в Сергеев день, о народных приметах 8 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Сергеев день нельзя ходить грязным или в грязной одежде – отмыться будет непросто, поэтому 8 октября обязательно делали в доме уборку, мылись и надевали все чистое. Нельзя в Сергеев день переедать и напиваться. По приметам избежать несварения желудка или алкогольной интоксикации будет сложно. Грустить, сплетничать, злиться и сквернословить 8 октября нельзя – это плохая примета, притягивающая неприятности. По народным приметам нельзя в Сергеев день отказывать в помощи – удача и благополучие могут отвернуться. Плохая примета – поднимать 8 октября найденные на улице деньги или вещи. Можно притянуть чужие проблемы. Народные приметы По народным приметам погода до конца октября будет теплой и ясной, если в Сергеев день тепло и солнечно. Зима начнется 21 ноября, если первый снег выпал в Сергеев день, а если снег, выпавший 8 октября, сухой – это верная примета, что предстоящее лето будет погожим. Хорошая примета – толстый пласт снега в Сергеев день на сырой земле. Это предвещает, что урожай будет богатый. Какой будет предстоящая зима судили и по направлению ветра в Сергеев день. По приметам южный ветер сулил мягкую и теплую зиму, северный – холодную, а западный – обещал снежный зимний сезон. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки