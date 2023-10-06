https://sputnik-georgia.ru/20231006/natsbank-prodolzhaet-prodavat-valyuty-na-auktsione-283043482.html

Нацбанк продолжает продавать валюты на аукционе

Нацбанк продолжает продавать валюты на аукционе

Нацбанк выставил на аукцион 50 миллионов долларов, но купили только 44,9 миллиона долларов 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T18:15+0400

2023-10-06T18:15+0400

2023-10-06T18:31+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии в понедельник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6766 GEL/$1.Регулятор выставил на аукцион 50 миллионов долларов, но купили только 44,9 миллиона долларов.За две недели Нацбанк провел уже четыре валютных аукциона, на которых выставил 150 миллионов долларов, но реализовано было только 109,65 миллиона долларов.В конце сентября лари обесценился на 1,6%, но затем вновь начал укрепляться. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 7 октября, составит 2,6719 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, bloomberg, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии