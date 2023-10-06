https://sputnik-georgia.ru/20231006/oppozitsiya-v-gruzii-yavlyaetsya-radikalnoy-i-ekstremistskoy-siloy--kobakhidze-283046101.html

Оппозиция в Грузии является радикальной и экстремистской силой – Кобахидзе

Оппозиция в Грузии является радикальной и экстремистской силой – Кобахидзе

Мы должны внимательно следить за процессами и ждать окончательного решения о статусе, заявил лидер правящей партии 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T21:07+0400

2023-10-06T21:07+0400

2023-10-06T21:07+0400

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оппозиция

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии является не стандартной оппозицией, а популистской, радикальной и экстремистской силой, которая постоянно обвиняет власти во лжи, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал озвученные со стороны оппозиции обвинения в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По итогам в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Гранаде, Гарибашвили заявил, что получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат предоставление Грузии статуса кандидата. Заявление премьера в оппозиции назвали ложью. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в июле, Грузия полностью выполнила три условия из необходимых 12, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, оппозиция