https://sputnik-georgia.ru/20231006/oppozitsiya-v-gruzii-yavlyaetsya-radikalnoy-i-ekstremistskoy-siloy--kobakhidze-283046101.html
Оппозиция в Грузии является радикальной и экстремистской силой – Кобахидзе
Оппозиция в Грузии является радикальной и экстремистской силой – Кобахидзе
Мы должны внимательно следить за процессами и ждать окончательного решения о статусе, заявил лидер правящей партии 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T21:07+0400
2023-10-06T21:07+0400
2023-10-06T21:07+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии является не стандартной оппозицией, а популистской, радикальной и экстремистской силой, которая постоянно обвиняет власти во лжи, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Так Кобахидзе прокомментировал озвученные со стороны оппозиции обвинения в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По итогам в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Гранаде, Гарибашвили заявил, что получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат предоставление Грузии статуса кандидата. Заявление премьера в оппозиции назвали ложью. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в июле, Грузия полностью выполнила три условия из необходимых 12, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, оппозиция
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, оппозиция
Оппозиция в Грузии является радикальной и экстремистской силой – Кобахидзе
Мы должны внимательно следить за процессами и ждать окончательного решения о статусе, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии является не стандартной оппозицией, а популистской, радикальной и экстремистской силой, которая постоянно обвиняет власти во лжи, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Так Кобахидзе прокомментировал озвученные со стороны оппозиции обвинения в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. По итогам в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Гранаде, Гарибашвили заявил, что получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат предоставление Грузии статуса кандидата. Заявление премьера в оппозиции назвали ложью.
"Они не являются стандартной оппозицией, они популистская, радикальная, экстремистская сила, и они должны сказать об этом. Они говорят, что лжет то премьер, то я, то кто-то другой. Что бы ни происходило, это их нарратив. Что бы они ни знали, они говорят, что мы лжем. То, что правда, об этом говорил премьер. Мы должны внимательно следить за процессами и ждать окончательного решения о статусе", – заявил Кобахидзе.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в июле, Грузия полностью выполнила три условия из необходимых 12, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.