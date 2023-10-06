https://sputnik-georgia.ru/20231006/parlament-gruzii-uzhestochil-pravila-na-aktsiyakh-protesta---chto-izmenilos-283010282.html
Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось
Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось
Представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут... 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T09:01+0400
2023-10-06T09:01+0400
2023-10-06T09:12+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения. К запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции. Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари – для организаторов, либо 15 суток заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, парламент грузии, акции протеста
Парламент Грузии ужесточил правила на акциях протеста – что изменилось
09:01 06.10.2023 (обновлено: 09:12 06.10.2023)
Представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос
ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.
К запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции.
Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета.
Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари – для организаторов, либо 15 суток заключения.