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Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре

Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре

Оба лидера согласились встретиться в бельгийской столице 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T18:56+0400

2023-10-06T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.Накануне Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Алиев отказался участвовать в этих переговорах. Как сообщали азербайджанские СМИ, Баку настаивал, чтобы участие во встрече принимала также Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, азербайджан, брюссель, баку, никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт