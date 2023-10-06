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Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре
Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре
Оба лидера согласились встретиться в бельгийской столице 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T18:56+0400
2023-10-06T18:56+0400
2023-10-06T18:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.Накануне Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Алиев отказался участвовать в этих переговорах. Как сообщали азербайджанские СМИ, Баку настаивал, чтобы участие во встрече принимала также Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, азербайджан, брюссель, баку, никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт
в мире, политика, новости, азербайджан, брюссель, баку, никол пашинян, эммануэль макрон, ильхам алиев, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт
Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре
Оба лидера согласились встретиться в бельгийской столице
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились принять участие во встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.
Накануне Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с Пашиняном. Алиев отказался участвовать в этих переговорах. Как сообщали азербайджанские СМИ, Баку настаивал, чтобы участие во встрече принимала также Турция, но этому резко воспротивились Франция и Германия.
"Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении", – цитирует Мишеля РИА Новости.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>