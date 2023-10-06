https://sputnik-georgia.ru/20231006/pomekhi-v-rabote-tbilisskogo-metropolitena--chto-proizoshlo-283014381.html

Помехи в работе тбилисского метрополитена – что произошло?

Помехи в работе тбилисского метрополитена – что произошло?

У поезда возникла техническая проблема, из-за чего движение было остановлено 06.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт— Sputnik. Линия тбилисского метрополитена "Сабуртало" временно закрылась для пассажиров, сообщает телекомпания "Рустави 2". В транспортной компании Тбилиси заявили, что у поезда была техническая проблема, из-за чего движение было остановлено. В компании отметили, что для того, чтобы перевести поезд в тупик, нужно время. После этого движение в метро восстановится. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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