https://sputnik-georgia.ru/20231006/pomekhi-v-rabote-tbilisskogo-metropolitena--chto-proizoshlo-283014381.html
Помехи в работе тбилисского метрополитена – что произошло?
Помехи в работе тбилисского метрополитена – что произошло?
У поезда возникла техническая проблема, из-за чего движение было остановлено 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T11:01+0400
2023-10-06T11:01+0400
2023-10-06T11:57+0400
грузия
новости
тбилиси
метро
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ТБИЛИСИ, 5 окт— Sputnik. Линия тбилисского метрополитена "Сабуртало" временно закрылась для пассажиров, сообщает телекомпания "Рустави 2". В транспортной компании Тбилиси заявили, что у поезда была техническая проблема, из-за чего движение было остановлено. В компании отметили, что для того, чтобы перевести поезд в тупик, нужно время. После этого движение в метро восстановится. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, метро
грузия, новости, тбилиси, метро
Помехи в работе тбилисского метрополитена – что произошло?
11:01 06.10.2023 (обновлено: 11:57 06.10.2023)
У поезда возникла техническая проблема, из-за чего движение было остановлено
ТБИЛИСИ, 5 окт— Sputnik.
Линия тбилисского метрополитена "Сабуртало" временно закрылась для пассажиров, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
В транспортной компании Тбилиси заявили, что у поезда была техническая проблема, из-за чего движение было остановлено. В компании отметили, что для того, чтобы перевести поезд в тупик, нужно время. После этого движение в метро восстановится.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.