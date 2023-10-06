https://sputnik-georgia.ru/20231006/pravitelstvo-rossii-utverdilo-mery-dlya-stabilizatsii-vnutrennego-toplivnogo-rynka-283040548.html

Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка

Власти РФ рассказали о мерах, предпринимаемых для стабилизации топливного рынка 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T17:07+0400

2023-10-06T17:07+0400

2023-10-06T17:07+0400

новости

экономика

россия

новости из россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260468702_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_76fa504dbbb3df8b227a778c5d794298.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Правительство России утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.Так, с 1 октября в полном объеме восстанавливается топливный демпфер — механизм, при помощи которого государство компенсирует нефтяникам разницу в цене топлива на внешнем и внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицита на АЗС. Демпфер работает и в обратную сторону — если цена на внутреннем рынке выше, чем за рубежом, производители отдают часть прибыли в бюджет.Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке.Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, россия, новости из россии