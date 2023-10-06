https://sputnik-georgia.ru/20231006/pravitelstvo-rossii-utverdilo-mery-dlya-stabilizatsii-vnutrennego-toplivnogo-rynka-283040548.html
Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Власти РФ рассказали о мерах, предпринимаемых для стабилизации топливного рынка 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T17:07+0400
2023-10-06T17:07+0400
2023-10-06T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Правительство России утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.Так, с 1 октября в полном объеме восстанавливается топливный демпфер — механизм, при помощи которого государство компенсирует нефтяникам разницу в цене топлива на внешнем и внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицита на АЗС. Демпфер работает и в обратную сторону — если цена на внутреннем рынке выше, чем за рубежом, производители отдают часть прибыли в бюджет.Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке.Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, экономика, россия, новости из россии
новости, экономика, россия, новости из россии
Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка
Власти РФ рассказали о мерах, предпринимаемых для стабилизации топливного рынка
ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik.
Правительство России утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Так, с 1 октября в полном объеме восстанавливается топливный демпфер — механизм, при помощи которого государство компенсирует нефтяникам разницу в цене топлива на внешнем и внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицита на АЗС. Демпфер работает и в обратную сторону — если цена на внутреннем рынке выше, чем за рубежом, производители отдают часть прибыли в бюджет.
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам при продаже топлива на внутреннем рынке.
"Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции", — говорится в сообщении.
Увеличиваются нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 — с 13 до 15 процентов, дизельного топлива — c 9,5 до 12,5 процента.
Эти изменения позволят повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, заключенных на конкурентных условиях.
Для предотвращения серого экспорта вводится заградительная пошлина на нефтепродукты.
Она составит 50 тысяч рублей за тонну для тех поставщиков, которые не производят топливо сами, а закупают его на рынке для перепродажи. Таким образом, будут пресечены попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия ограничений. Это также не даст им вывозить топливо под видом других продуктов, считают в правительстве.
Снимаются ограничения на экспорт дизельного топлива в порты по трубопроводам.
Это касается тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов произведенного, уточнили в пресс-службе.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены. Эксперты объясняли ситуацию в том числе "серым" экспортом. Для стабилизации внутреннего рынка правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>