https://sputnik-georgia.ru/20231006/pravyaschaya-partiya-gruzii-ne-poshlet-popravki-v-zakon-ob-aktsiyakh-prezidentu-na-podpis-283046477.html
Правящая партия Грузии не пошлет поправки в закон об акциях президенту на подпись
Правящая партия Грузии не пошлет поправки в закон об акциях президенту на подпись
Закон вступит в силу незамедлительно, без подписи президента, заявил лидер партии 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T20:23+0400
2023-10-06T20:23+0400
2023-10-06T20:35+0400
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
президент грузии
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не отправит законопроект поправок "О собраниях и манифестациях" на подпись президенту Грузии, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии утвердил поправки в закон о собраниях, предполагающие запрет небезопасных временных конструкций на акциях протеста. Статья 36 определяет статус и полномочия парламента, а статьи 45 и 46 – порядок принятия законов и вступления их в силу. В Конституционном суде рассматривается дело о нарушении президентом Грузии Конституции Грузии, и суду предстоит решить, действовала ли президент по статье, определяющей статус, или нарушила статью, определяющую полномочия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, президент грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, президент грузии, акции протеста
Правящая партия Грузии не пошлет поправки в закон об акциях президенту на подпись
20:23 06.10.2023 (обновлено: 20:35 06.10.2023)
Закон вступит в силу незамедлительно, без подписи президента, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не отправит законопроект поправок "О собраниях и манифестациях" на подпись президенту Грузии, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии утвердил поправки в закон о собраниях, предполагающие запрет небезопасных временных конструкций на акциях протеста.
"Мы приняли решение не отправлять президенту поправки в закон "О собраниях" для подписи, так как этот закон парламент принял не на основании статей 45 и 46 Конституции Грузии, а на основании статьи 36. Соответственно, закон вступит в силу незамедлительно, без подписи президента", – сказал Кобахидзе.
Статья 36 определяет статус и полномочия парламента, а статьи 45 и 46 – порядок принятия законов и вступления их в силу.
В Конституционном суде рассматривается дело о нарушении президентом Грузии Конституции Грузии, и суду предстоит решить, действовала ли президент по статье, определяющей статус, или нарушила статью, определяющую полномочия.