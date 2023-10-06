https://sputnik-georgia.ru/20231006/pravyaschaya-partiya-gruzii-ne-poshlet-popravki-v-zakon-ob-aktsiyakh-prezidentu-na-podpis-283046477.html

Правящая партия Грузии не пошлет поправки в закон об акциях президенту на подпись

Правящая партия Грузии не пошлет поправки в закон об акциях президенту на подпись

Закон вступит в силу незамедлительно, без подписи президента, заявил лидер партии 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T20:23+0400

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президент грузии

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не отправит законопроект поправок "О собраниях и манифестациях" на подпись президенту Грузии, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии утвердил поправки в закон о собраниях, предполагающие запрет небезопасных временных конструкций на акциях протеста. Статья 36 определяет статус и полномочия парламента, а статьи 45 и 46 – порядок принятия законов и вступления их в силу. В Конституционном суде рассматривается дело о нарушении президентом Грузии Конституции Грузии, и суду предстоит решить, действовала ли президент по статье, определяющей статус, или нарушила статью, определяющую полномочия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, президент грузии, акции протеста