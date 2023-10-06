https://sputnik-georgia.ru/20231006/primety-na-den-pamyati-ioanna-bogoslova-2023-chto-nelzya-delat-283049136.html

Приметы на день памяти Иоанна Богослова 2023: что нельзя делать?

Приметы на день памяти Иоанна Богослова 2023: что нельзя делать?

Православные 9 октября поминают евангелиста Иоанна Богослова, прозванного церковью апостолом любви 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T23:25+0400

2023-10-06T23:25+0400

2023-10-06T23:25+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

день апостола и евангелиста иоанна богослова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24470/34/244703449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b1b87668417eb5f13b65cc82743d222.jpg

В народном календаре праздник называют Иван Богослов, с которым связано множество народных примет и запретов. Что нельзя делать в день памяти Иоанна Богослова – какие народные приметы и запреты связаны с церковным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, на Иоанна Богослова нельзя в руки брать острые предметы, чтобы избежать скандалов и проблем с окружающими. Нельзя в этот день ссориться и вступать в конфликты, особенно с родственниками – по приметам, уладить разногласия в ближайшее время не удастся. Надевать в день Иоанна Богослова старую, стоптанную обувь нельзя – это плохая примета, привлекающая в жизнь горе и страдания. По народным приметам, нельзя останавливаться 9 октября на перекрестках – можно столкнуться с темными силами, способными нанести человеку непоправимый вред. Нельзя в день памяти Иоанна Богослова стричься, краситься или делать новую прическу – по приметам, любые манипуляции с волосами в этот день завершатся неудачей. Плохая примета, отказывать 9 октября в милостыне – Богослов, постоянно помогающий всем, не просит жадности и лишит своего покровительства. Народные приметы По народным приметам, пасмурная погода продержится до конца октября, если в день памяти Иоанна Богослова идет дождь. Ожидаются осадки, если звезды 9 октября тусклые, а если закат на Иоанна Богослова окрасился в розовый цвет – это верная примета, что поднимется сильный ветер. Похолодает и зима скоро наступит, если в день памяти Иоанна Богослова сильный листопад и выпал первый снег. По народным приметам, июнь ожидается дождливый и холодный, если 9 октября солнечно и тепло. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников, день апостола и евангелиста иоанна богослова