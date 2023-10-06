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Район Сабуртало – плюсы, минусы, цены на жилье – видео

Район Сабуртало – плюсы, минусы, цены на жилье – видео

Все чаще приезжающие на долгий срок иностранцы выбирают для жизни тбилисский район Сабуртало, и на это есть немало причин. Их мы подробно рассмотрим в новом... 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T14:40+0400

2023-10-06T14:40+0400

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Как показывают археологические раскопки, местность в пределах современного Сабуртало была заселена уже в V-VI веках. До 1917 года район развивался как пригород, в черту города он вошел уже после. Настоящим прорывом в развитии района стали советские годы, в 1930-е здесь началась активная застройка, возводились трехэтажные жилые "дома специалистов". Имеется в виду, что во времена советской власти здесь выдавались квартиры представителям различных сфер за их заслуги и достижения.Сегодня Сабуртало – район архитектурного хаоса, где элитные новостройки соседствуют с советскими постройками, доживающими свой век.

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