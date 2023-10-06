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Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, отметил Грушко 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T19:39+0400
2023-10-06T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страна будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии.Финляндия стала 31-й страной НАТО 4 апреля этого года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров. Он отметил, что Россия будет укреплять свое северно-западное направление. "У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", – добавил Грушко.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, финляндия, москва, европа, нато, мид россии
россия, новости, в мире, финляндия, москва, европа, нато, мид россии
Россия укрепит северо-западное направление из-за действий Финляндии
Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, отметил Грушко
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страна будет укреплять свое северо-западное направление на фоне нынешних действий Финляндии.
Финляндия стала 31-й страной НАТО 4 апреля этого года. Она имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и Североатлантического альянса, достигающей 1340 километров.
"Сегодня Финляндия начинает себя ощущать как прифронтовое государство, перекрывает границу, создает какие-то защитные укрепления, там будут размещать, вероятно, иностранные силы, по крайней мере, принимать на своих складах американскую технику. Все это создает новую военную реальность, на которую мы будем реагировать", – сказал Грушку.
Он отметил, что Россия будет укреплять свое северно-западное направление.
"У нас есть все возможности, военно-технические и другие, для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности и отвадить натовских планировщиков от любых опасных планов в отношении нашей страны", – добавил Грушко.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.