https://sputnik-georgia.ru/20231006/sukhoy-most-kak-bloshinyy-rynok-stal-dostoprimechatelnostyu-tbilisi---foto-283033005.html

Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото

Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото

Блошиный рынок на Сухом мосту – это настоящая достопримечательность столицы Грузии. Его посещают сотни туристов да и сами жители Тбилиси. 06.10.2023, Sputnik Грузия

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На Сухом мосту можно найти все. Ну или почти все. А что не найдется сразу – может появиться чуть позже. Некоторые жители Тбилиси регулярно посещают Сухой мост в поисках интересных вещей.

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