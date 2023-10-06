Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231006/sukhoy-most-kak-bloshinyy-rynok-stal-dostoprimechatelnostyu-tbilisi---foto-283033005.html
Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото
Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото
Блошиный рынок на Сухом мосту – это настоящая достопримечательность столицы Грузии. Его посещают сотни туристов да и сами жители Тбилиси. 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T14:18+0400
2023-10-06T14:35+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
туризм в грузии
блошиный рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/06/283027717_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a0b134a4c7c199717e464f1122cc5846.jpg
На Сухом мосту можно найти все. Ну или почти все. А что не найдется сразу – может появиться чуть позже. Некоторые жители Тбилиси регулярно посещают Сухой мост в поисках интересных вещей.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/06/283027717_521:378:2628:1958_1920x0_80_0_0_f65136467e2645cd1c186de8fe5887bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм в грузии, блошиный рынок , фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, туризм в грузии, блошиный рынок , фото

Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото

14:18 06.10.2023 (обновлено: 14:35 06.10.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Блошиный рынок на Сухом мосту – это настоящая достопримечательность столицы Грузии. Его посещают сотни туристов да и сами жители Тбилиси.
На Сухом мосту можно найти все. Ну или почти все. А что не найдется сразу – может появиться чуть позже. Некоторые жители Тбилиси регулярно посещают Сухой мост в поисках интересных вещей.
© photo: Sputnik / Stringer

В хорошую погоду у Сухого моста появляются десятки прилавков и просто стульчиков, на которых сидят продавцы.

В хорошую погоду у Сухого моста появляются десятки прилавков и просто стульчиков, на которых сидят продавцы. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik / Stringer

В хорошую погоду у Сухого моста появляются десятки прилавков и просто стульчиков, на которых сидят продавцы.

© photo: Sputnik / Stringer

Их товары, выставленные на продажу, зачастую аккуратно разложены прямо на земле.

Их товары, выставленные на продажу, зачастую аккуратно разложены прямо на земле. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik / Stringer

Их товары, выставленные на продажу, зачастую аккуратно разложены прямо на земле.

© photo: Sputnik / Stringer

У привилегированных завсегдатаев есть и прилавки.

У привилегированных завсегдатаев есть и прилавки. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik / Stringer

У привилегированных завсегдатаев есть и прилавки.

© photo: Sputnik / Stringer

Но в большинстве случаев, чтобы найти что-то интересное, надо присесть на корточки и рассмотреть вещи поближе.

Но в большинстве случаев, чтобы найти что-то интересное, надо присесть на корточки и рассмотреть вещи поближе. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но в большинстве случаев, чтобы найти что-то интересное, надо присесть на корточки и рассмотреть вещи поближе.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут продаются вещи на любой вкус. И турист, и житель Тбилиси могут найти что-то для себя.

Тут продаются вещи на любой вкус. И турист, и житель Тбилиси могут найти что-то для себя. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тут продаются вещи на любой вкус. И турист, и житель Тбилиси могут найти что-то для себя.

© photo: Sputnik / Stringer

На продажу выставляется много игрушек советского времени по высокой цене. Сейчас это редкость, которую ценят иностранцы.

На продажу выставляется много игрушек советского времени по высокой цене. Сейчас это редкость, которую ценят иностранцы. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik / Stringer

На продажу выставляется много игрушек советского времени по высокой цене. Сейчас это редкость, которую ценят иностранцы.

© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, есть совершенно разные товары: женские украшения, антиквариат, различная техника, книги, пластинки, все что угодно.

Впрочем, есть совершенно разные товары: женские украшения, антиквариат, различная техника, книги, пластинки, все что угодно. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik / Stringer

Впрочем, есть совершенно разные товары: женские украшения, антиквариат, различная техника, книги, пластинки, все что угодно.

© photo: Sputnik / Stringer

Торговые прилавки тянутся вдоль дороги с обеих ее сторон. Пройти мимо, чтобы не бросить взгляд на то, что продается, практически невозможно.

Торговые прилавки тянутся вдоль дороги с обеих ее сторон. Пройти мимо, чтобы не бросить взгляд на то, что продается, практически невозможно. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik / Stringer

Торговые прилавки тянутся вдоль дороги с обеих ее сторон. Пройти мимо, чтобы не бросить взгляд на то, что продается, практически невозможно.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из продавцов приходят сюда регулярно, как на работу. С утра до вечера.

Многие из продавцов приходят сюда регулярно, как на работу. С утра до вечера. - Sputnik Грузия
9/18
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из продавцов приходят сюда регулярно, как на работу. С утра до вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые продавцы ведут торговлю только в выходные дни, когда больше народу.

Некоторые продавцы ведут торговлю только в выходные дни, когда больше народу. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые продавцы ведут торговлю только в выходные дни, когда больше народу.

© photo: Sputnik / Stringer

Но некоторые тут практически каждый день и без выходных.

Но некоторые тут практически каждый день и без выходных. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik / Stringer

Но некоторые тут практически каждый день и без выходных.

© photo: Sputnik / Stringer

Пропустить день на рынке такие люди могут только по серьезным обстоятельствам.

Пропустить день на рынке такие люди могут только по серьезным обстоятельствам. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Пропустить день на рынке такие люди могут только по серьезным обстоятельствам.

© photo: Sputnik / Stringer

Придя на Сухой мост, можно встретить также множество товаров для дома.

Придя на Сухой мост, можно встретить также множество товаров для дома. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Придя на Сухой мост, можно встретить также множество товаров для дома.

© photo: Sputnik / Stringer

Кухонная утварь и посуда XIX-XX века тут пользуется особым спросом.

Кухонная утварь и посуда XIX-XX века тут пользуется особым спросом. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Кухонная утварь и посуда XIX-XX века тут пользуется особым спросом.

© photo: Sputnik / Stringer

Для продавцов Сухой мост – это не только место для торговли, но и общения. Многие знакомы друг с другом десятки лет.

Для продавцов Сухой мост – это не только место для торговли, но и общения. Многие знакомы друг с другом десятки лет. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Для продавцов Сухой мост – это не только место для торговли, но и общения. Многие знакомы друг с другом десятки лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем вокруг проходят люди, выбирая для себя вещи по вкусу.

Тем временем вокруг проходят люди, выбирая для себя вещи по вкусу. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем вокруг проходят люди, выбирая для себя вещи по вкусу.

© photo: Sputnik / Stringer

Порой можно идти мимо без всякого желания потратить деньги и потом все равно что-то купить.

Порой можно идти мимо без всякого желания потратить деньги и потом все равно что-то купить. - Sputnik Грузия
17/18
© photo: Sputnik / Stringer

Порой можно идти мимо без всякого желания потратить деньги и потом все равно что-то купить.

© photo: Sputnik / Stringer

Это интересное место в самом центре Тбилиси, и туристы зачастую узнают о нем от гидов, из статей и путеводителей по Грузии.

Это интересное место в самом центре Тбилиси, и туристы зачастую узнают о нем от гидов, из статей и путеводителей по Грузии. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik / Stringer

Это интересное место в самом центре Тбилиси, и туристы зачастую узнают о нем от гидов, из статей и путеводителей по Грузии.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0