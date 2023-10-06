Сухой мост: как блошиный рынок стал достопримечательностью Тбилиси – фото
В хорошую погоду у Сухого моста появляются десятки прилавков и просто стульчиков, на которых сидят продавцы.
В хорошую погоду у Сухого моста появляются десятки прилавков и просто стульчиков, на которых сидят продавцы.
Их товары, выставленные на продажу, зачастую аккуратно разложены прямо на земле.
Их товары, выставленные на продажу, зачастую аккуратно разложены прямо на земле.
У привилегированных завсегдатаев есть и прилавки.
У привилегированных завсегдатаев есть и прилавки.
Но в большинстве случаев, чтобы найти что-то интересное, надо присесть на корточки и рассмотреть вещи поближе.
Но в большинстве случаев, чтобы найти что-то интересное, надо присесть на корточки и рассмотреть вещи поближе.
Тут продаются вещи на любой вкус. И турист, и житель Тбилиси могут найти что-то для себя.
Тут продаются вещи на любой вкус. И турист, и житель Тбилиси могут найти что-то для себя.
На продажу выставляется много игрушек советского времени по высокой цене. Сейчас это редкость, которую ценят иностранцы.
На продажу выставляется много игрушек советского времени по высокой цене. Сейчас это редкость, которую ценят иностранцы.
Впрочем, есть совершенно разные товары: женские украшения, антиквариат, различная техника, книги, пластинки, все что угодно.
Впрочем, есть совершенно разные товары: женские украшения, антиквариат, различная техника, книги, пластинки, все что угодно.
Торговые прилавки тянутся вдоль дороги с обеих ее сторон. Пройти мимо, чтобы не бросить взгляд на то, что продается, практически невозможно.
Торговые прилавки тянутся вдоль дороги с обеих ее сторон. Пройти мимо, чтобы не бросить взгляд на то, что продается, практически невозможно.
Многие из продавцов приходят сюда регулярно, как на работу. С утра до вечера.
Многие из продавцов приходят сюда регулярно, как на работу. С утра до вечера.
Некоторые продавцы ведут торговлю только в выходные дни, когда больше народу.
Некоторые продавцы ведут торговлю только в выходные дни, когда больше народу.
Но некоторые тут практически каждый день и без выходных.
Но некоторые тут практически каждый день и без выходных.
Пропустить день на рынке такие люди могут только по серьезным обстоятельствам.
Пропустить день на рынке такие люди могут только по серьезным обстоятельствам.
Придя на Сухой мост, можно встретить также множество товаров для дома.
Придя на Сухой мост, можно встретить также множество товаров для дома.
Кухонная утварь и посуда XIX-XX века тут пользуется особым спросом.
Кухонная утварь и посуда XIX-XX века тут пользуется особым спросом.
Для продавцов Сухой мост – это не только место для торговли, но и общения. Многие знакомы друг с другом десятки лет.
Для продавцов Сухой мост – это не только место для торговли, но и общения. Многие знакомы друг с другом десятки лет.
Тем временем вокруг проходят люди, выбирая для себя вещи по вкусу.
Тем временем вокруг проходят люди, выбирая для себя вещи по вкусу.
Порой можно идти мимо без всякого желания потратить деньги и потом все равно что-то купить.
Порой можно идти мимо без всякого желания потратить деньги и потом все равно что-то купить.
Это интересное место в самом центре Тбилиси, и туристы зачастую узнают о нем от гидов, из статей и путеводителей по Грузии.
Это интересное место в самом центре Тбилиси, и туристы зачастую узнают о нем от гидов, из статей и путеводителей по Грузии.