https://sputnik-georgia.ru/20231006/tramp-gotov-stat-spikerom-palaty-predstaviteley-kogressa-ssha-283009837.html

Трамп готов стать спикером палаты представителей Когресса США

Трамп готов стать спикером палаты представителей Когресса США

Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T07:32+0400

2023-10-06T07:32+0400

2023-10-06T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт— Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, передает телекомпания Fox News. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатовПо словам Трампа, третий пост во властной иерархии страны он согласен принять на "период в 30, 60 или 90 дней" – пока однопартийцы не договорятся о более долгосрочном варианте. Политик уточнил, что просьба исходила от его многочисленных "друзей" в конгрессе. Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но закон такой вариант не запрещает. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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