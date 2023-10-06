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Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка
Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка
Убийство произошло во время подготовки свадьбы родственника мужчины 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T22:20+0400
2023-10-06T22:20+0400
2023-10-06T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несовершеннолетняя была застрелена в регионе Кахети, в убийстве подозревается ее гражданский супруг, сообщает Первый канал. По предварительной информации, убитой было 14 лет, она находилась в гражданском браке. По информации телеканала, убийство произошло во время подготовки свадьбы родственника мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, убийство
грузия, новости, происшествия, кахети, убийство
Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка
Убийство произошло во время подготовки свадьбы родственника мужчины
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несовершеннолетняя была застрелена в регионе Кахети, в убийстве подозревается ее гражданский супруг, сообщает Первый канал.
По предварительной информации, убитой было 14 лет, она находилась в гражданском браке.
По информации телеканала, убийство произошло во время подготовки свадьбы родственника мужчины.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах".