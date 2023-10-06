https://sputnik-georgia.ru/20231006/v-gruzii-vybrali-luchshego-uchitelya-2023-goda-283039725.html

В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года

В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года

Награду педагогу вручил министр образования Георгий Амилахвари 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T16:48+0400

2023-10-06T16:48+0400

2023-10-06T16:48+0400

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георгий амилахвари

ладо апхазава

якоб гогебашвили

национальный центр профессионального развития учителей

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшей учительницей Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли), сообщает пресс-служба министерства образования и науки. Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Помимо почетного титула, Псутури получила и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,6 тысячи долларов). Министр с радостью отметил, что национальная награда учителя уже стала традицией в Грузии. "Приветствую и поддерживаю все инициативы, которые служат выявлению, поощрению успешных учителей и популяризации их профессии. Одним из таких важных проектов является именно Национальная награда учителя, которая уже годы знакомит общество с нашими учителями-героями", – отметил Амилахвари. Национальный день учителя в Грузии отмечается каждый год 27 сентября, в день рождения грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Национальная награда учителя была учреждена 13 мая 2017 года на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки, коалицией "Образование для всех Грузия" и Национальным центром профессионального развития учителей. В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, гори, шида картли, западная грузия, георгий амилахвари, ладо апхазава, якоб гогебашвили, национальный центр профессионального развития учителей