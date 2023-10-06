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В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года
В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года
Награду педагогу вручил министр образования Георгий Амилахвари 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T16:48+0400
2023-10-06T16:48+0400
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шида картли
западная грузия
георгий амилахвари
ладо апхазава
якоб гогебашвили
национальный центр профессионального развития учителей
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшей учительницей Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли), сообщает пресс-служба министерства образования и науки. Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Помимо почетного титула, Псутури получила и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,6 тысячи долларов). Министр с радостью отметил, что национальная награда учителя уже стала традицией в Грузии. "Приветствую и поддерживаю все инициативы, которые служат выявлению, поощрению успешных учителей и популяризации их профессии. Одним из таких важных проектов является именно Национальная награда учителя, которая уже годы знакомит общество с нашими учителями-героями", – отметил Амилахвари. Национальный день учителя в Грузии отмечается каждый год 27 сентября, в день рождения грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили. Национальная награда учителя была учреждена 13 мая 2017 года на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки, коалицией "Образование для всех Грузия" и Национальным центром профессионального развития учителей. В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019). Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, гори, шида картли, западная грузия, георгий амилахвари, ладо апхазава, якоб гогебашвили, национальный центр профессионального развития учителей
грузия, новости, общество, гори, шида картли, западная грузия, георгий амилахвари, ладо апхазава, якоб гогебашвили, национальный центр профессионального развития учителей

В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года

16:48 06.10.2023
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2023
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
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Награду педагогу вручил министр образования Георгий Амилахвари
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшей учительницей Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли), сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Помимо почетного титула, Псутури получила и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,6 тысячи долларов).

"Преподавание всегда было и есть самой особенной, почетной и ответственной профессией среди профессий, которое нуждается в особом уважении. Именно это является для меня главнейшим приоритетом", – заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари.

Министр с радостью отметил, что национальная награда учителя уже стала традицией в Грузии.
"Приветствую и поддерживаю все инициативы, которые служат выявлению, поощрению успешных учителей и популяризации их профессии. Одним из таких важных проектов является именно Национальная награда учителя, которая уже годы знакомит общество с нашими учителями-героями", – отметил Амилахвари.
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2023
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
Национальный день учителя в Грузии отмечается каждый год 27 сентября, в день рождения грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили.
Национальная награда учителя была учреждена 13 мая 2017 года на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки, коалицией "Образование для всех Грузия" и Национальным центром профессионального развития учителей.
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2023
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.
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