В Грузии выбрали лучшего учителя 2023 года
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
Награду педагогу вручил министр образования Георгий Амилахвари
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшей учительницей Грузии 2023 года стала Нино Псутури, которая преподает биологию в государственной школе №8 города Гори (Шида Картли), сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Помимо почетного титула, Псутури получила и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,6 тысячи долларов).
"Преподавание всегда было и есть самой особенной, почетной и ответственной профессией среди профессий, которое нуждается в особом уважении. Именно это является для меня главнейшим приоритетом", – заявил глава Минобразования Георгий Амилахвари.
Министр с радостью отметил, что национальная награда учителя уже стала традицией в Грузии.
"Приветствую и поддерживаю все инициативы, которые служат выявлению, поощрению успешных учителей и популяризации их профессии. Одним из таких важных проектов является именно Национальная награда учителя, которая уже годы знакомит общество с нашими учителями-героями", – отметил Амилахвари.
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
Национальный день учителя в Грузии отмечается каждый год 27 сентября, в день рождения грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, писателя и общественного деятеля Якоба Гогебашвили.
Национальная награда учителя была учреждена 13 мая 2017 года на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки, коалицией "Образование для всех Грузия" и Национальным центром профессионального развития учителей.
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili FoundationЛучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
Лучшим учителем 2023 года стала учительница из региона Шида Картли
© courtesy of Gudavadze Patarkatsishvili Foundation
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.