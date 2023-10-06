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В Тбилиси наградили лучших бегунов
В Тбилиси наградили лучших бегунов
Масштабный забег собрал тысячи любителей бега в столице Грузии 06.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-06T16:06+0400
2023-10-06T16:06+0400
2023-10-06T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Ежегодный Тбилисский марафон (Tbilisimarathon), направленный на благотворительность, объявил победителей забега, сообщают организаторы.Лучшие бегуны объявлены в двух категориях среди мужчин и женщин. В полумарафоне (дистанция 21 километр) победителем среди женщин стала Наталья Семенович, а среди мужчин – Ахмет Алканоглу. Что касается 10-километрового забега, то тут лучшими стали Анастасия Темнова и Ерванд Мкртчян. Масштабный забег Tbilisimarathon состоялся 1 октября и в 11-й раз, собрав тысячи любителей бега в столице Грузии. По традиции участники стартовали около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделали круг и финишировали там же.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, шота руставели
новости, грузия, общество, тбилиси, шота руставели
В Тбилиси наградили лучших бегунов
Масштабный забег собрал тысячи любителей бега в столице Грузии
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Ежегодный Тбилисский марафон (Tbilisimarathon), направленный на благотворительность, объявил победителей забега, сообщают организаторы.
Лучшие бегуны объявлены в двух категориях среди мужчин и женщин.
В полумарафоне (дистанция 21 километр) победителем среди женщин стала Наталья Семенович, а среди мужчин – Ахмет Алканоглу. Что касается 10-километрового забега, то тут лучшими стали Анастасия Темнова и Ерванд Мкртчян.
Масштабный забег Tbilisimarathon состоялся 1 октября и в 11-й раз, собрав тысячи любителей бега в столице Грузии. По традиции участники стартовали около Тбилисской классической гимназии (Первая школа) на проспекте Шота Руставели в центре столицы, сделали круг и финишировали там же.