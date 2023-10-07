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Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото
Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T16:05+0400
2023-10-07T16:05+0400
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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фото, мультимедиа, хамас, израиль, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, хамас, израиль, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях
Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото 16:05 07.10.2023 (обновлено: 07:33 08.10.2023)
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
© AP Photo / Fatima Shbair
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
© AP Photo / Tsafrir Abayov
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне.
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне.
© AP Photo / Hassan Eslaiah
Министр обороны Йоав Галант заявил о массовом сборе резервистов.
Министр обороны Йоав Галант заявил о массовом сборе резервистов.
© AFP 2023 / Majdi Fathi
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.