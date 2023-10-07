https://sputnik-georgia.ru/20231007/283072420.html

Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото

Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T16:05+0400

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

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фото, мультимедиа, хамас, израиль, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях