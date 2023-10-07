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Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото
Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. 07.10.2023, Sputnik Грузия
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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фото, мультимедиа, хамас, израиль, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, хамас, израиль, в мире, происшествия, фотоленты, новости в фотографиях

Последствия ударов ХАМАС по Израилю - фото

16:05 07.10.2023 (обновлено: 07:33 08.10.2023)
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НовостиTelegram
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. - Sputnik Грузия
1/9
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю. - Sputnik Грузия
2/9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы. - Sputnik Грузия
3/9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. - Sputnik Грузия
4/9
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек. - Sputnik Грузия
5/9
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне. - Sputnik Грузия
6/9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне.

© AP Photo / Hassan Eslaiah

Министр обороны Йоав Галант заявил о массовом сборе резервистов.

Министр обороны Йоав Галант заявил о массовом сборе резервистов. - Sputnik Грузия
7/9
© AP Photo / Hassan Eslaiah

Министр обороны Йоав Галант заявил о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / Majdi Fathi

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале &quot;контртеррористической&quot; операции &quot;Железные мечи&quot;. - Sputnik Грузия
8/9
© AFP 2023 / Majdi Fathi

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава. - Sputnik Грузия
9/9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

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