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Дни вина в Грузии начались с фестиваля в центре Тбилиси – видео

Дни вина в Грузии начались с фестиваля в центре Тбилиси – видео

С 7 по 15 октября в 23 городах Грузии пройдут Дни вина. В них принимают участие более 50 грузинских винодельческих компаний, частных хозяйств, и погребов. 07.10.2023, Sputnik Грузия

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Запланировано проведение ярмарок, винных дегустаций, мастер-классов, концертов. 7 октября Дни вина проходят одновременно в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави и Кутаиси.В Тбилиси праздник вина состоялся в самом центре города, в Александровском саду. С 8 октября виноделы поедут в рамках программы Дней вина по всей Грузии:08.10: Марнеули, Мцхета, Кварели, Чохатаури09.10: Ахмета, Тержола10.10: Ахалцихе, Дедоплисцкаро11.10: Озургети, Сигнахи12.10: Мартвили, Сагареджо13.10: Болниси, Лагодехи14.10: Зестафони, Гурджаани15.10: Багдати, Зугдиди

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