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Дни вина в Грузии начались с фестиваля в центре Тбилиси – видео
Дни вина в Грузии начались с фестиваля в центре Тбилиси – видео
С 7 по 15 октября в 23 городах Грузии пройдут Дни вина. В них принимают участие более 50 грузинских винодельческих компаний, частных хозяйств, и погребов. 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T18:54+0400
2023-10-07T18:54+0400
2023-10-07T18:59+0400
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Запланировано проведение ярмарок, винных дегустаций, мастер-классов, концертов. 7 октября Дни вина проходят одновременно в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави и Кутаиси.В Тбилиси праздник вина состоялся в самом центре города, в Александровском саду. С 8 октября виноделы поедут в рамках программы Дней вина по всей Грузии:08.10: Марнеули, Мцхета, Кварели, Чохатаури09.10: Ахмета, Тержола10.10: Ахалцихе, Дедоплисцкаро11.10: Озургети, Сигнахи12.10: Мартвили, Сагареджо13.10: Болниси, Лагодехи14.10: Зестафони, Гурджаани15.10: Багдати, Зугдиди
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, туризм в грузии, фестиваль вина, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинское вино, вино и виноделие грузии, туризм в грузии, фестиваль вина, видео
Дни вина в Грузии начались с фестиваля в центре Тбилиси – видео
18:54 07.10.2023 (обновлено: 18:59 07.10.2023)
С 7 по 15 октября в 23 городах Грузии пройдут Дни вина. В них принимают участие более 50 грузинских винодельческих компаний, частных хозяйств, и погребов.
Запланировано проведение ярмарок, винных дегустаций, мастер-классов, концертов. 7 октября Дни вина проходят одновременно в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави и Кутаиси.
В Тбилиси праздник вина состоялся в самом центре города, в Александровском саду. С 8 октября виноделы поедут в рамках программы Дней вина по всей Грузии:
08.10: Марнеули, Мцхета, Кварели, Чохатаури
09.10: Ахмета, Тержола
10.10: Ахалцихе, Дедоплисцкаро
11.10: Озургети, Сигнахи
12.10: Мартвили, Сагареджо
13.10: Болниси, Лагодехи
14.10: Зестафони, Гурджаани
15.10: Багдати, Зугдиди