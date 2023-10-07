https://sputnik-georgia.ru/20231007/est-li-postradavshie-sredi-grazhdan-gruzii-v-izraile-283061336.html

Есть ли пострадавшие среди граждан Грузии в Израиле?

Есть ли пострадавшие среди граждан Грузии в Израиле?

На консульском учете в Израиле находятся около 1 тысячи граждан Грузии 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T15:56+0400

2023-10-07T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля, говорится в сообщении МИД Грузии. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии. По данным СМИ, в Израиле введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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