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Есть ли пострадавшие среди граждан Грузии в Израиле?
Есть ли пострадавшие среди граждан Грузии в Израиле?
На консульском учете в Израиле находятся около 1 тысячи граждан Грузии 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T15:56+0400
2023-10-07T15:56+0400
2023-10-07T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля, говорится в сообщении МИД Грузии. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии. По данным СМИ, в Израиле введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, израиль, в мире, хамас
Есть ли пострадавшие среди граждан Грузии в Израиле?
15:56 07.10.2023 (обновлено: 16:05 07.10.2023)
На консульском учете в Израиле находятся около 1 тысячи граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля, говорится в сообщении МИД Грузии.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
"По данным на это время, среди пострадавших нет граждан Грузии, но мы продолжаем находиться на связи с гражданами и соответствующими службами Израиля", – говорится в сообщении.
По последним данным, на консульском учете в Израиле находятся 998 граждан Грузии.
По данным СМИ, в Израиле введено чрезвычайное положение.