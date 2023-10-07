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Грузия ознакомила страны Ближнего Востока со своим потенциалом в сфере делового туризма
Грузия ознакомила страны Ближнего Востока со своим потенциалом в сфере делового туризма
Встречи прошли с представителями крупнейших ближневосточных туристических и авиакомпаний региона 07.10.2023, Sputnik Грузия
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грузия
экономика
ближний восток
саудовская аравия
персидский залив
национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие во втором Международном конгрессе делового туризма (Kingdom Business Luxury Travel Congress, BLT) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и ознакомила участников с потенциалом страны, говорится в сообщении ведомства. В рамках мероприятия представители администрации туризма Грузии провели B2B встречи примерно с 30 потенциальными заказчиками деловых мероприятий из стран Персидского залива. На встречах представители крупнейших туристических и авиакомпаний региона ознакомились с потенциалом делового туризма Грузии. В международном конгрессе KBLT приняли участие около 250 делегатов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта и Катара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, экономика, ближний восток, саудовская аравия, персидский залив, национальная администрация туризма грузии
новости, грузия, экономика, ближний восток, саудовская аравия, персидский залив, национальная администрация туризма грузии

Грузия ознакомила страны Ближнего Востока со своим потенциалом в сфере делового туризма

13:09 07.10.2023 (обновлено: 13:22 07.10.2023)
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Международный конгресс делового туризма в Эр-Рияде
Международный конгресс делового туризма в Эр-Рияде - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Встречи прошли с представителями крупнейших ближневосточных туристических и авиакомпаний региона
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие во втором Международном конгрессе делового туризма (Kingdom Business Luxury Travel Congress, BLT) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и ознакомила участников с потенциалом страны, говорится в сообщении ведомства.

"KBLT – это одна из самых влиятельных площадок в странах Ближнего Востока. Цель конгресса – связать поставщиков продуктов делового туризма, профессионалов в сфере делового туризма и гостеприимства с потенциальными покупателями предлагаемой продукции", – сказано в сообщении.

В рамках мероприятия представители администрации туризма Грузии провели B2B встречи примерно с 30 потенциальными заказчиками деловых мероприятий из стран Персидского залива. На встречах представители крупнейших туристических и авиакомпаний региона ознакомились с потенциалом делового туризма Грузии.
В международном конгрессе KBLT приняли участие около 250 делегатов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта и Катара.
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