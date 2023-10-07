https://sputnik-georgia.ru/20231007/gruziya-oznakomila-strany-blizhnego-vostoka-so-svoim-potentsialom-v-sfere-delovogo-turizma-283059453.html

Грузия ознакомила страны Ближнего Востока со своим потенциалом в сфере делового туризма

Грузия ознакомила страны Ближнего Востока со своим потенциалом в сфере делового туризма

Встречи прошли с представителями крупнейших ближневосточных туристических и авиакомпаний региона 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T13:09+0400

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персидский залив

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие во втором Международном конгрессе делового туризма (Kingdom Business Luxury Travel Congress, BLT) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и ознакомила участников с потенциалом страны, говорится в сообщении ведомства. В рамках мероприятия представители администрации туризма Грузии провели B2B встречи примерно с 30 потенциальными заказчиками деловых мероприятий из стран Персидского залива. На встречах представители крупнейших туристических и авиакомпаний региона ознакомились с потенциалом делового туризма Грузии. В международном конгрессе KBLT приняли участие около 250 делегатов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта и Катара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, ближний восток, саудовская аравия, персидский залив, национальная администрация туризма грузии