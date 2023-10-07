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Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
Ранее в субботу утром из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T12:00+0400
2023-10-07T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа после массированного ракетного обстрела его территории, сообщает РИА Новости. Десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Ранее в субботу утром из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, сообщило издание Yedioth Ahronoth. По данным газеты The Times of Israel, в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа по меньшей мере пять человек погибли. Кроме того, в больницы на юге и в центре страны было доставлено 118 израильтян с ранениями разной степени тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, израиль, хамас
Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа
12:00 07.10.2023 (обновлено: 12:22 07.10.2023)
Ранее в субботу утром из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа после массированного ракетного обстрела его территории, сообщает РИА Новости
.
Десятки истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
Ранее в субботу утром из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет по Израилю, сообщило издание Yedioth Ahronoth. По данным газеты The Times of Israel, в результате массированного ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа по меньшей мере пять человек погибли.
Кроме того, в больницы на юге и в центре страны было доставлено 118 израильтян с ранениями разной степени тяжести.