https://sputnik-georgia.ru/20231007/kolichestvo-vitse-spikerov-parlamenta-gruzii-uvelichitsya-283059614.html

Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится

Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится

По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T14:01+0400

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грузия

политика

леван иоселиани

единое национальное движение

новости

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится с пяти до семи, согласно поправкам в регламент законодательного органа страны. Троих заместителей председателя парламента Грузии будут выбирать из представителей парламентского большинства, а троих - их представителей оппозиционных фракций.По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты.На сегодняшний день, первым вице-спикером парламента является Гия Вольский. Вице-спикерами от большинства являются Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а от оппозиции - депутат от "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе. Предназначенное для оппозиции второе место вице-спикера пока вакантно. Эту должность занимал Леван Иоселиани, но он покинул парламент и стал Народным защитником Грузии. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула кандидатуру Левана Бежашвили, но большинство ее не поддержало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, леван иоселиани, единое национальное движение, новости, парламент грузии