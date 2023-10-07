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Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится
Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится
По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T14:01+0400
2023-10-07T14:01+0400
2023-10-07T14:01+0400
грузия
политика
леван иоселиани
единое национальное движение
новости
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится с пяти до семи, согласно поправкам в регламент законодательного органа страны. Троих заместителей председателя парламента Грузии будут выбирать из представителей парламентского большинства, а троих - их представителей оппозиционных фракций.По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты.На сегодняшний день, первым вице-спикером парламента является Гия Вольский. Вице-спикерами от большинства являются Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а от оппозиции - депутат от "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе. Предназначенное для оппозиции второе место вице-спикера пока вакантно. Эту должность занимал Леван Иоселиани, но он покинул парламент и стал Народным защитником Грузии. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула кандидатуру Левана Бежашвили, но большинство ее не поддержало. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, леван иоселиани, единое национальное движение, новости, парламент грузии
грузия, политика, леван иоселиани, единое национальное движение, новости, парламент грузии
Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится
По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Количество вице-спикеров парламента Грузии увеличится с пяти до семи, согласно поправкам в регламент законодательного органа страны.
Троих заместителей председателя парламента Грузии будут выбирать из представителей парламентского большинства, а троих - их представителей оппозиционных фракций.
По действующему регламенту, у большинства и оппозиции по две квоты.
На сегодняшний день, первым вице-спикером парламента является Гия Вольский. Вице-спикерами от большинства являются Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а от оппозиции - депутат от "Европейских социалистов" Автандил Энукидзе.
Предназначенное для оппозиции второе место вице-спикера пока вакантно. Эту должность занимал Леван Иоселиани, но он покинул парламент и стал Народным защитником Грузии. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула кандидатуру Левана Бежашвили, но большинство ее не поддержало.