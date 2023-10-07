https://sputnik-georgia.ru/20231007/kurs-lari-dollar-283053957.html

Курс лари на субботу – 2,6719 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6719 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T09:36+0400

2023-10-07T09:36+0400

2023-10-07T09:36+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 октября в размере 2,6719 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару.

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии