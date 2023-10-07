Парижская неделя моды, Макрон с радаром и кашалот, выброшенный на мель – лучшие фото

Пожар в густонаселенном жилом районе Джакарты.
Пожар в густонаселенном жилом районе Джакарты.
Полицейские по борьбе с беспорядками разгоняют протестующих, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде.
Полицейские по борьбе с беспорядками разгоняют протестующих, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде.
Бразильская модель Luma Grothe на показе L'Oreal Paris в Париже.
Бразильская модель Luma Grothe на показе L'Oreal Paris в Париже.
Затопленные дома после внезапных проливных дождей в индийском городе Рангпо.
Затопленные дома после внезапных проливных дождей в индийском городе Рангпо.
Демонстранты на марше в ознаменование 55-й годовщины студенческой резни в Тлателолко в Мехико.
Демонстранты на марше в ознаменование 55-й годовщины студенческой резни в Тлателолко в Мехико.
Президент Франции Эммануэль Макрон использует радар скорости в Виллетоне, Франция.
Президент Франции Эммануэль Макрон использует радар скорости в Виллетоне, Франция.
Люди в традиционных костюмах на фестивале Октоберфест в Мюнхене.
Люди в традиционных костюмах на фестивале Октоберфест в Мюнхене.
Китаец Хэ Цзе пересекает финишную черту и выигрывает мужской марафон на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу.
Китаец Хэ Цзе пересекает финишную черту и выигрывает мужской марафон на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу.
Силуэт самолета на фоне Луны в Москве.
Силуэт самолета на фоне Луны в Москве.
Отец Вальберт благословляет собаку в Брюсселе.
Отец Вальберт благословляет собаку в Брюсселе.
Инсталляция на канале Дарсена-дель-Навильо в память о рыбацкой лодке с 500 африканскими мигрантами, которая перевернулась.
Инсталляция на канале Дарсена-дель-Навильо в память о рыбацкой лодке с 500 африканскими мигрантами, которая перевернулась.
Модель на показе COMME des GARCONS во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.
Модель на показе COMME des GARCONS во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.
Рабочие сгребают уголь в грузовик на угольном складе на окраине Кабула.
Рабочие сгребают уголь в грузовик на угольном складе на окраине Кабула.
Мужчина управляет модифицированной лодкой Jetcar в заливе Майами.
Мужчина управляет модифицированной лодкой Jetcar в заливе Майами.
Вид с воздуха на кашалота, выброшенного на мель на юге Бразилии.
Вид с воздуха на кашалота, выброшенного на мель на юге Бразилии.