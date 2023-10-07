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Парижская неделя моды, Макрон с радаром и кашалот, выброшенный на мель – лучшие фото
Парижская неделя моды, Макрон с радаром и кашалот, выброшенный на мель – лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 07.10.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Парижская неделя моды, Макрон с радаром и кашалот, выброшенный на мель – лучшие фото

11:10 07.10.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / Bay Ismoyo

Пожар в густонаселенном жилом районе Джакарты.

Пожар в густонаселенном жилом районе Джакарты. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2023 / Bay Ismoyo

Пожар в густонаселенном жилом районе Джакарты.

© AFP 2023 / Ahmad Al-rubaye

Полицейские по борьбе с беспорядками разгоняют протестующих, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде.

Полицейские по борьбе с беспорядками разгоняют протестующих, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2023 / Ahmad Al-rubaye

Полицейские по борьбе с беспорядками разгоняют протестующих, собравшихся на площади Тахрир в Багдаде.

© AFP 2023 / Julien de Rosa

Бразильская модель Luma Grothe на показе L'Oreal Paris в Париже.

Бразильская модель Luma Grothe на показе L&#x27;Oreal Paris в Париже. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2023 / Julien de Rosa

Бразильская модель Luma Grothe на показе L'Oreal Paris в Париже.

© AP Photo / Prakash Adhikari

Затопленные дома после внезапных проливных дождей в индийском городе Рангпо.

Затопленные дома после внезапных проливных дождей в индийском городе Рангпо. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Prakash Adhikari

Затопленные дома после внезапных проливных дождей в индийском городе Рангпо.

© AFP 2023 / Rodrigo Arangua

Демонстранты на марше в ознаменование 55-й годовщины студенческой резни в Тлателолко в Мехико.

Демонстранты на марше в ознаменование 55-й годовщины студенческой резни в Тлателолко в Мехико. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2023 / Rodrigo Arangua

Демонстранты на марше в ознаменование 55-й годовщины студенческой резни в Тлателолко в Мехико.

© AFP 2023 / Bob Edme/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон использует радар скорости в Виллетоне, Франция.

Президент Франции Эммануэль Макрон использует радар скорости в Виллетоне, Франция. - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2023 / Bob Edme/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон использует радар скорости в Виллетоне, Франция.

© AP Photo / Matthias Schrader

Люди в традиционных костюмах на фестивале Октоберфест в Мюнхене.

Люди в традиционных костюмах на фестивале Октоберфест в Мюнхене. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Matthias Schrader

Люди в традиционных костюмах на фестивале Октоберфест в Мюнхене.

© AP Photo / Lee Jin-man

Китаец Хэ Цзе пересекает финишную черту и выигрывает мужской марафон на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу.

Китаец Хэ Цзе пересекает финишную черту и выигрывает мужской марафон на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Lee Jin-man

Китаец Хэ Цзе пересекает финишную черту и выигрывает мужской марафон на 19-х Азиатских играх в Ханчжоу.

© AFP 2023 / Yuri Kadobnov

Силуэт самолета на фоне Луны в Москве.

Силуэт самолета на фоне Луны в Москве. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov

Силуэт самолета на фоне Луны в Москве.

© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

Отец Вальберт благословляет собаку в Брюсселе.

Отец Вальберт благословляет собаку в Брюсселе. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt

Отец Вальберт благословляет собаку в Брюсселе.

© AP Photo / Luca Bruno

Инсталляция на канале Дарсена-дель-Навильо в память о рыбацкой лодке с 500 африканскими мигрантами, которая перевернулась.

Инсталляция на канале Дарсена-дель-Навильо в память о рыбацкой лодке с 500 африканскими мигрантами, которая перевернулась. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Luca Bruno

Инсталляция на канале Дарсена-дель-Навильо в память о рыбацкой лодке с 500 африканскими мигрантами, которая перевернулась.

© AFP 2023 / Julien De Rosa

Модель на показе COMME des GARCONS во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.

Модель на показе COMME des GARCONS во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2023 / Julien De Rosa

Модель на показе COMME des GARCONS во время Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2024 в Париже.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Рабочие сгребают уголь в грузовик на угольном складе на окраине Кабула.

Рабочие сгребают уголь в грузовик на угольном складе на окраине Кабула. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Рабочие сгребают уголь в грузовик на угольном складе на окраине Кабула.

© AFP 2023 / Chandan Khanna

Мужчина управляет модифицированной лодкой Jetcar в заливе Майами.

Мужчина управляет модифицированной лодкой Jetcar в заливе Майами. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Chandan Khanna

Мужчина управляет модифицированной лодкой Jetcar в заливе Майами.

© AFP 2023 / Anderson Coelho

Вид с воздуха на кашалота, выброшенного на мель на юге Бразилии.

Вид с воздуха на кашалота, выброшенного на мель на юге Бразилии. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2023 / Anderson Coelho

Вид с воздуха на кашалота, выброшенного на мель на юге Бразилии.

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