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Трамп назвал нелепостью обвинения в раскрытии тайн о ядерных подлодках США

Трамп назвал нелепостью обвинения в раскрытии тайн о ядерных подлодках США

Экс-президент США отметил, что в беседах декларирует лишь "общеизвестный факт" об американских субмаринах 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нелепостью распространенную в СМИ информацию о том, что он якобы делился с посторонними секретными данными об американских ядерных подлодках, сообщает РИА Новости.Накануне телеканал ABC заявил, что Трамп недавно обсуждал "потенциально чувствительную информацию" с членом своего флоридского клуба Мар-а-Лаго – австралийским миллиардером, который впоследствии передал услышанное другим, в том числе некоторым иностранным чиновникам и журналистам.По его словам, в беседах он декларирует "общеизвестный факт", что американцы "производят лучшие субмарины и военную технику в мире"."Я буду всегда продвигать величие Америки и ее военной техники. Альтернативой для союзников и прочих стали бы закупки в России, Китае и других местах. Я люблю создавать рабочие места в Америке, что было одним из моих самых удачных достижений как президента", – заявил Трамп.Экс-президент отметил, что за распространением дезинформации о нем стоят "коррумпированные прокуроры", которые пытаются вмешаться в ход президентских выборов 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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