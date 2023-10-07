https://sputnik-georgia.ru/20231007/ubiystvo-14-letney-devochki---ombudsmen-prizval-vlasti-gruzii-ne-dopuskat-rannie-braki-283058592.html

Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки

Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки

Нужно строгое реагирование, в том числе, на факты недонесения о преступлениях в отношении женщин, отметил Народный защитник Грузии 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T10:33+0400

2023-10-07T10:33+0400

2023-10-07T11:03+0400

грузия

новости

общество

сагареджо

леван иоселиани

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275531408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_353459d1d0fad8c7b6772ee27842a72e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Предпринимаемых государством мер по предотвращению ранних браков и фемицида недостаточно, необходимо усилить работу над искоренением подобных преступлений в стране, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя убийство 14-летней девочки в районе Сагареджо.В убийстве подростка обвиняется ее "муж". По данным СМИ, он застрелил девочку из огнестрельного оружия во время подготовки свадьбы своего родственника. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". По словам Иоселиан, несмотря на призыв Комитета по искоренении дискриминации в отношении женщин, государство не усилило борьбу с гендерным насилием в регионах, где "гендерные нормы и стереотипы особенно сильно действуют". "Шагов, предпринимаемых государством в случае ранних браков и фемицида, недостаточно, и они требуют систематической и скоординированной работы как на центральном, так и на местном уровне", – заявил Иоселиани. Он отметил, что необходимо обеспечение своевременной и эффективной включенности и реагирование всех соответствующих ведомств, в том числе проведение строгой политики, когда речь идет о недонесении о таких преступлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сагареджо

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, сагареджо, леван иоселиани, убийство