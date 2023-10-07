https://sputnik-georgia.ru/20231007/ubiystvo-14-letney-devochki---ombudsmen-prizval-vlasti-gruzii-ne-dopuskat-rannie-braki-283058592.html
Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки
Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки
Нужно строгое реагирование, в том числе, на факты недонесения о преступлениях в отношении женщин, отметил Народный защитник Грузии 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T10:33+0400
2023-10-07T10:33+0400
2023-10-07T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Предпринимаемых государством мер по предотвращению ранних браков и фемицида недостаточно, необходимо усилить работу над искоренением подобных преступлений в стране, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя убийство 14-летней девочки в районе Сагареджо.В убийстве подростка обвиняется ее "муж". По данным СМИ, он застрелил девочку из огнестрельного оружия во время подготовки свадьбы своего родственника. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". По словам Иоселиан, несмотря на призыв Комитета по искоренении дискриминации в отношении женщин, государство не усилило борьбу с гендерным насилием в регионах, где "гендерные нормы и стереотипы особенно сильно действуют". "Шагов, предпринимаемых государством в случае ранних браков и фемицида, недостаточно, и они требуют систематической и скоординированной работы как на центральном, так и на местном уровне", – заявил Иоселиани. Он отметил, что необходимо обеспечение своевременной и эффективной включенности и реагирование всех соответствующих ведомств, в том числе проведение строгой политики, когда речь идет о недонесении о таких преступлениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сагареджо, леван иоселиани, убийство
Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки
10:33 07.10.2023 (обновлено: 11:03 07.10.2023)
Нужно строгое реагирование, в том числе, на факты недонесения о преступлениях в отношении женщин, отметил Народный защитник Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Предпринимаемых государством мер по предотвращению ранних браков и фемицида недостаточно, необходимо усилить работу над искоренением подобных преступлений в стране, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, комментируя убийство 14-летней девочки в районе Сагареджо.
В убийстве подростка обвиняется ее "муж". По данным СМИ, он застрелил девочку из огнестрельного оружия во время подготовки свадьбы своего родственника. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах".
"Тяжелый факт убийства 14-летней девочки ужасает, а распространившаяся информация о ее незаконном лишении свободы и принудительном замужестве в детском возрасте до этого трагического факта вызывает тревогу", – сказал Иоселиани.
По словам Иоселиан, несмотря на призыв Комитета по искоренении дискриминации в отношении женщин, государство не усилило борьбу с гендерным насилием в регионах, где "гендерные нормы и стереотипы особенно сильно действуют".
"Шагов, предпринимаемых государством в случае ранних браков и фемицида, недостаточно, и они требуют систематической и скоординированной работы как на центральном, так и на местном уровне", – заявил Иоселиани.
Он отметил, что необходимо обеспечение своевременной и эффективной включенности и реагирование всех соответствующих ведомств, в том числе проведение строгой политики, когда речь идет о недонесении о таких преступлениях.