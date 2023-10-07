https://sputnik-georgia.ru/20231007/vystupleniya-prezidenta-v-parlamente-gruzii-budet-zakryvat-lider-bolshinstva--proekt-283066831.html

Выступления президента в парламенте Грузии будет закрывать лидер большинства – проект

Выступления президента в парламенте Грузии будет закрывать лидер большинства – проект

Президент Грузии ежегодно выступает в парламенте с докладом по важнейшим вопросам, касающимся положения в стране 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T19:16+0400

2023-10-07T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая мечта" готовит поправки в Регламент парламента, касающиеся итоговых выступлений после ежегодного отчета президента в законодательном органе страны, сообщает Первый канал. Согласно действующим на сегодняшний день правилам, после отчета президента выступают председатели фракций или могут устраиваться дебаты. Поправки предполагают предоставление лидеру парламентского большинства слова после выступления фракций.Поправки будут зарегистрированы на заседании бюро в понедельник, после чего комитеты парламента приступят к их рассмотрению. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии. Согласно Регламенту парламента, президент Грузии выступает в парламенте ежегодно в первый день пленарных заседаний весенней сессии с докладом по важнейшим вопросам, касающимся положения в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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