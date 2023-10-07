https://sputnik-georgia.ru/20231007/zakharova-kriteriem-vstupleniya-v-evrosoyuz-teper-yavlyaetsya-rusofobiya-283058129.html

Захарова: критерием вступления в Евросоюз теперь является русофобия

Захарова: критерием вступления в Евросоюз теперь является русофобия

Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС будет обнародован в начале ноября 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T11:02+0400

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россия

новости

мария захарова

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

мид россии

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Стать членом Евросоюза теперь можно, если только выслужиться на ниве русофобии, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Так она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре, сказала глава ЕК на пресс-конференции по итогам третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мид россии, евросоюз