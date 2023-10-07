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Захарова: критерием вступления в Евросоюз теперь является русофобия
Захарова: критерием вступления в Евросоюз теперь является русофобия
Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС будет обнародован в начале ноября 07.10.2023, Sputnik Грузия
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мария захарова
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Стать членом Евросоюза теперь можно, если только выслужиться на ниве русофобии, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Так она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов". Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре, сказала глава ЕК на пресс-конференции по итогам третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мид россии, евросоюз
россия, новости, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мид россии, евросоюз

Захарова: критерием вступления в Евросоюз теперь является русофобия

11:02 07.10.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС будет обнародован в начале ноября
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Стать членом Евросоюза теперь можно, если только выслужиться на ниве русофобии, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов".

"То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать – выслужиться на ниве русофобии", – написала Захарова.

Доклад Еврокомиссии о готовности стран-кандидатов к членству в ЕС поступит в начале ноября, страны ЕС обсудят его затем на саммите в декабре, сказала глава ЕК на пресс-конференции по итогам третьего саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.
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