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"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле
"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле
В Израиле начался набор резервистов, на всей территории страны введено чрезвычайное положение 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский народ поддерживает Израиль, против которого была осуществлена жестокая и бесчеловечная агрессия, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа."Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима. Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию", – написал Папуашвили в twitter. По данным грузинского МИД, граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля.В Израиле введено чрезвычайное положение. Министерство обороны начало набор резервистов, армия приведена в полную боеготовность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле
16:24 07.10.2023 (обновлено: 16:47 07.10.2023)
В Израиле начался набор резервистов, на всей территории страны введено чрезвычайное положение
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский народ поддерживает Израиль, против которого была осуществлена жестокая и бесчеловечная агрессия, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
"Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима. Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию", – написал Папуашвили в twitter.
По данным грузинского МИД, граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля.
В Израиле введено чрезвычайное положение. Министерство обороны начало набор резервистов, армия приведена в полную боеготовность.