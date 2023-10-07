https://sputnik-georgia.ru/20231007/zhestokaya-i-beschelovechnaya-agressiya---glava-parlamenta-gruzii-o-sobytiyakh-v-izraile-283061662.html

"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле

"Жестокая и бесчеловечная агрессия" – глава парламента Грузии о событиях в Израиле

В Израиле начался набор резервистов, на всей территории страны введено чрезвычайное положение 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T16:24+0400

2023-10-07T16:24+0400

2023-10-07T16:47+0400

грузия

новости

израиль

шалва папуашвили

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23563/57/235635752_58:464:1917:1509_1920x0_80_0_0_e5ac828bed1a9b31cc9eaa1ad4c58a66.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинский народ поддерживает Израиль, против которого была осуществлена жестокая и бесчеловечная агрессия, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В результате погибли более 20 и пострадали более 500 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа."Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима. Грузинский народ поддерживает братский Израиль. В мире не должно быть места такому насилию", – написал Папуашвили в twitter. По данным грузинского МИД, граждан Грузии нет среди пострадавших во время массированной атаки на территорию Израиля.В Израиле введено чрезвычайное положение. Министерство обороны начало набор резервистов, армия приведена в полную боеготовность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, израиль, шалва папуашвили, хамас