https://sputnik-georgia.ru/20231008/den-goroda-c-razmakhom-otmetili-v-gori-283115968.html

День города c размахом отметили в Гори

День города c размахом отметили в Гори

В течение дня в рамках праздничного мероприятия проходили выставки-продажи продукции местных умельцев 08.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Народный праздник – День города – отметили традиционно 8 октября в Гори (регион Шида Картли, в 75 км от Тбилиси) на территории перед зданием Горийского государственного драматического театра, сообщает пресс-служба мэрии. В течение дня в рамках праздничного мероприятия проходили выставки-продажи продукции местных умельцев, были установлены гастрономические палатки под открытым небом с блюдами национальной кухни, уголки развлечений для детей и пространство для туристов "Джип-тур". Для любителей пива организаторы устроили фестиваль, на котором была представлена продукция грузинских пивоваров. В течение всего дня на установленной сцене выступали местные фольклорные ансамбли. День города завершлся гала-концертом. В концерте принимают участие группы "Химера", SOFT WAVE и музыкальная группа "Мгзавреби". Гори является одним из старейших городов Грузии. Официальный статус города Гори получил в 1801 году. Свое название город берет от скального образования (гораки) в центре города, на котором расположены остатки древней крепости Горисцихе. Археологические материалы указывают на то, что на месте Гори существовали поселения городского типа задолго до начала нашей эры, начиная с раннего бронзового века.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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