https://sputnik-georgia.ru/20231008/deputat-o-slovakh-putina-na-valdae-pro-moldovu-i-putyakh-spaseniya-suvereniteta-respubliki-283075544.html

Депутат о словах Путина на "Валдае" про Молдову и путях спасения суверенитета республики

Депутат о словах Путина на "Валдае" про Молдову и путях спасения суверенитета республики

"Нам казалось, что европейские ценности, принципы и правила – это то, что нас ждет, но нет. Не пускать, заламывать руки, бросать в казематы, затыкать рты и... 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T09:40+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Парламентарий также отметил, что сейчас в Молдове исторический минимум поддержки проевропейского курса, а лучшая антиреклама для него – действия нынешних молдавских властей. Кроме того, Старыш поделился своими впечатлениями от посещения "Валдайского" форума и рассказал об ответе Владимира Путина на свой вопрос про будущее Молдовы.Подробнее смотрите в видео.

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