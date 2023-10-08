https://sputnik-georgia.ru/20231008/deputat-o-slovakh-putina-na-valdae-pro-moldovu-i-putyakh-spaseniya-suvereniteta-respubliki-283075544.html
Депутат о словах Путина на "Валдае" про Молдову и путях спасения суверенитета республики
Депутат о словах Путина на "Валдае" про Молдову и путях спасения суверенитета республики
"Нам казалось, что европейские ценности, принципы и правила – это то, что нас ждет, но нет. Не пускать, заламывать руки, бросать в казематы, затыкать рты и... 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T09:40+0400
2023-10-08T09:40+0400
2023-10-08T09:42+0400
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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Парламентарий также отметил, что сейчас в Молдове исторический минимум поддержки проевропейского курса, а лучшая антиреклама для него – действия нынешних молдавских властей. Кроме того, Старыш поделился своими впечатлениями от посещения "Валдайского" форума и рассказал об ответе Владимира Путина на свой вопрос про будущее Молдовы.Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, молдова, владимир путин, sputnik, видео
мультимедиа, видео, молдова, владимир путин, sputnik, видео
Депутат о словах Путина на "Валдае" про Молдову и путях спасения суверенитета республики
09:40 08.10.2023 (обновлено: 09:42 08.10.2023)
"Нам казалось, что европейские ценности, принципы и правила – это то, что нас ждет, но нет. Не пускать, заламывать руки, бросать в казематы, затыкать рты и распинать на позорных столбах – вот так, оказывается, выглядит "европейская интеграция" для молдаван"
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Парламентарий также отметил, что сейчас в Молдове исторический минимум поддержки проевропейского курса, а лучшая антиреклама для него – действия нынешних молдавских властей.
Кроме того, Старыш поделился своими впечатлениями от посещения "Валдайского" форума и рассказал об ответе Владимира Путина на свой вопрос про будущее Молдовы.
Подробнее смотрите в видео.