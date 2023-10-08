https://sputnik-georgia.ru/20231008/dva-goda-so-dnya-batumskoy-tragedii---mer-goroda-pochtil-pamyat-pogibshikh-283117058.html

Два года со дня батумской трагедии – мэр города почтил память погибших

Два года со дня батумской трагедии – мэр города почтил память погибших

В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой, под завалами погибли девять человек 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T23:08+0400

2023-10-08T23:08+0400

2023-10-08T23:35+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Мэр города Батуми Арчил Чиковани почтил память жертв обрушения многоквартирного дома на улице "26 Мая", в результате которого два года назад погибли девять человек, сообщает пресс-служба мэрии. В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. В мае этого года батумские власти начали строительства многоэтажного дома для семей, пострадавших во время трагедии. На строительство жилого дома выделено более восьми миллионов лари (3,2 млн долларов). Работы должны завершить в августе 2024 года. Строительные работы осуществляет компания "Анаги". Все семьи, пострадавшие во время батумской трагедии, получат жилплощадь в новом доме. Причиной обрушения дома стала обычная халатность. Хозяин квартиры на первом этаже поручил рабочим снести несущую стену, чтобы расширить пространство. Суд приговорил владельца квартиры Заура Будагова к четырем годам, а рабочих Гусейна и Георгия Сурманидзе – к трем годам тюрьмы каждого, признав их виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшим причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батуми, обрушение жилого дома в батуми