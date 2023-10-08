https://sputnik-georgia.ru/20231008/gruziya-mozhet-stat-mestom-dlya-mirnykh-peregovorov-baku-i-erevana---mnenie-alieva-283107175.html
Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева
Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева
Сегодня нужно активно работать над мирным соглашением с Арменией, чтобы нормализовать ситуацию на Южном Кавказе 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T17:06+0400
2023-10-08T17:06+0400
2023-10-08T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Двусторонние и трехсторонние встречи между Арменией и Азербайджаном незамедлительно начнутся в Грузии при участии соответствующих ведомств, как только Ереван даст на их проведение свое согласие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с правительственной делегацией прибыл с рабочим визитом в Тбилиси в воскресенье, 8 октября. По словам президента Азербайджана, сегодня нужно активно работать над мирным соглашением с Арменией, чтобы нормализовать политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе. "Сегодня у нас состоялся разговор о нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Вторая война, произошедшая в Нагорном Карабахе, привела к восстановлению нашей территориальной целостности, восстановила суверенитет всей страны, и сегодня мы должны активно работать над мирным соглашением с Арменией", – заявил Алиев. Как подчеркнул в свою очередь премьер Гарибашвили, Грузия готова внести свой скромный вклад в установление мира в регионе и взять на себя роль посредника. По его словам, все три страны Южного Кавказа должны быть в состоянии самостоятельно решать вопросы региона и дальнейшего развития. Гариабвшили выразил огромную надежду на то, что в ближайшее время с Арменией будет подписано мирное соглашение. "В этом вопросе у нас полное совпадение мнений. Мирное соглашение, я думаю, будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание нашим народам – для Армении, для армянского народа, для Азербайджана, для азербайджанского народа, для Грузии, для грузин", – заявил Гарибашвили. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, армения, тбилиси, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, грузино-азербайджанские отношения
Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева
17:06 08.10.2023 (обновлено: 17:48 08.10.2023)
Сегодня нужно активно работать над мирным соглашением с Арменией, чтобы нормализовать ситуацию на Южном Кавказе
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Двусторонние и трехсторонние встречи между Арменией и Азербайджаном незамедлительно начнутся в Грузии при участии соответствующих ведомств, как только Ереван даст на их проведение свое согласие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с правительственной делегацией прибыл с рабочим визитом в Тбилиси в воскресенье, 8 октября.
"Мы принимаем любую помощь, но моя идея заключается в том, что самый правильный выбор, будь то исторический аспект или любой другой, с географической точки зрения, нам необходимо участие Грузии в этой ситуации. И я благодарю господина премьер-министра за готовность помочь нам в этом вопросе, и предлагая нам свою роль посредника", – заявил Алиев.
По словам президента Азербайджана, сегодня нужно активно работать над мирным соглашением с Арменией, чтобы нормализовать политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе.
"Сегодня у нас состоялся разговор о нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Вторая война, произошедшая в Нагорном Карабахе, привела к восстановлению нашей территориальной целостности, восстановила суверенитет всей страны, и сегодня мы должны активно работать над мирным соглашением с Арменией", – заявил Алиев.
Как подчеркнул в свою очередь премьер Гарибашвили, Грузия готова внести свой скромный вклад в установление мира в регионе и взять на себя роль посредника.
"Мы, Грузия, всегда занимали нейтральную беспристрастную позицию в этом процессе. Мы по-прежнему готовы внести скромный вклад в процесс посредничества, фасилитации и в целом в дружественный формат. Тбилиси всегда готов принять участие в этом процессе, наше будущее должно быть мирным, стабильным", – заявил Гарибашвили.
По его словам, все три страны Южного Кавказа должны быть в состоянии самостоятельно решать вопросы региона и дальнейшего развития.
Гариабвшили выразил огромную надежду на то, что в ближайшее время с Арменией будет подписано мирное соглашение.
"В этом вопросе у нас полное совпадение мнений. Мирное соглашение, я думаю, будет способствовать установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание нашим народам – для Армении, для армянского народа, для Азербайджана, для азербайджанского народа, для Грузии, для грузин", – заявил Гарибашвили.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.