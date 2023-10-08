https://sputnik-georgia.ru/20231008/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-283114426.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь 08.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды 9 и 10 октября по всей территории страны, особенно это коснется Западной Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь, а по всей стране будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые обильные осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а также возникновение и активизацию оползнево-паводковых процессов в горных и холмистых районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии