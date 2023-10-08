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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T19:21+0400
2023-10-08T19:21+0400
2023-10-08T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды 9 и 10 октября по всей территории страны, особенно это коснется Западной Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь, а по всей стране будет дуть сильный западный ветер. Ожидаемые обильные осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а также возникновение и активизацию оползнево-паводковых процессов в горных и холмистых районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
19:21 08.10.2023 (обновлено: 19:46 08.10.2023)
В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды 9 и 10 октября по всей территории страны, особенно это коснется Западной Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь, а по всей стране будет дуть сильный западный ветер.
"С 9 октября до второй половины дня 10 октября на всей территории Грузии ожидается сильный западный ветер, временами очень сильный, на море шторм в 4-5 баллов", – сообщают синоптики.
Ожидаемые обильные осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а также возникновение и активизацию оползнево-паводковых процессов в горных и холмистых районах.