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Конгрессвумен призвала проверить наличие у ХАМАС американского оружия с Украины
Конгрессвумен призвала проверить наличие у ХАМАС американского оружия с Украины
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T22:24+0400
2023-10-08T22:24+0400
2023-10-08T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле также высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат. "Нам нужно поработать с Израилем и отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно из Украины? Весьма вероятно, что ответ – и оттуда, и оттуда", – написала она в социальной сети Х. Республиканка из штата Джорджия известна оппозицией поставкам американского оружия на Украину. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, израиль, украина, сша, биньямин нетаньяху, хамас, нато, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, израиль, украина, сша, биньямин нетаньяху, хамас, нато, обострение ситуации вокруг украины
Конгрессвумен призвала проверить наличие у ХАМАС американского оружия с Украины
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение американского оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе с Украины.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле также высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат.
"Нам нужно поработать с Израилем и отследить серийные номера на каждом из американских вооружений, которые применил ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно из Украины? Весьма вероятно, что ответ – и оттуда, и оттуда", – написала она в социальной сети Х.
Республиканка из штата Джорджия известна оппозицией поставкам американского оружия на Украину.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.