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Обнародованы данные о самоубийствах в Грузии за полгода
Обнародованы данные о самоубийствах в Грузии за полгода
Чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть этой статистики 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T19:59+0400
2023-10-08T19:59+0400
2023-10-08T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число самоубийств в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года составило 186, попытку самоубийства предприняли 106 человек, говорится в материалах МВД Грузии. Около трети всех случаев суицида пришлось на Тбилиси. На втором месте по числу самоубийств следует Аджарская автономная республика, а третье место разделили между собой три региона – Квемо Картли, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. Самому младшему из покончивших с собой было 13 лет, а самому старшему – 88 лет, сказано в данных МВД.Согласно данным МВД, чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть добровольно ушедших из жизни. Что касается попыток самоубийств, то в этом случае самому младшему 12 лет, а самому старшему – 79 лет. Основная часть предпринявших либо попытку суицида, либо совершивших суицид – это граждане Грузии. Зафиксированы также случаи суицида граждан России, Беларуси, Индии и Казахстана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии
грузия, новости, общество, мвд грузии
Обнародованы данные о самоубийствах в Грузии за полгода
Чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть этой статистики
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число самоубийств в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года составило 186, попытку самоубийства предприняли 106 человек, говорится в материалах МВД Грузии.
Около трети всех случаев суицида пришлось на Тбилиси. На втором месте по числу самоубийств следует Аджарская автономная республика, а третье место разделили между собой три региона – Квемо Картли, Имерети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Самому младшему из покончивших с собой было 13 лет, а самому старшему – 88 лет, сказано в данных
МВД.
Согласно данным МВД, чаще всего к самоубийству прибегают мужчины, женщины составляют лишь треть добровольно ушедших из жизни.
Что касается попыток самоубийств, то в этом случае самому младшему 12 лет, а самому старшему – 79 лет.
Основная часть предпринявших либо попытку суицида, либо совершивших суицид – это граждане Грузии. Зафиксированы также случаи суицида граждан России, Беларуси, Индии и Казахстана.