https://sputnik-georgia.ru/20231008/politolog-o-6-ti-punktakh-putina-yadernoy-doktrine-i-otnoshenii-rf-k-vstupleniyu-ukrainy-v-es-283083113.html
Политолог о 6-ти пунктах Путина, ядерной доктрине и отношении РФ к вступлению Украины в ЕС
Политолог о 6-ти пунктах Путина, ядерной доктрине и отношении РФ к вступлению Украины в ЕС
Политолог Алексей Мухин подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина, а также рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент... 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T12:00+0400
2023-10-08T12:00+0400
2023-10-08T12:00+0400
мультимедиа
владимир путин
украина
россия
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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью каналу "Sputnik на русском".В нем политолог подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина и рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент РФ. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, владимир путин, украина, россия, видео
мультимедиа, владимир путин, украина, россия, видео
Политолог о 6-ти пунктах Путина, ядерной доктрине и отношении РФ к вступлению Украины в ЕС
Политолог Алексей Мухин подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина, а также рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент России
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью каналу "Sputnik на русском".
В нем политолог подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина и рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент РФ.
Подробнее смотрите в видео.