https://sputnik-georgia.ru/20231008/politolog-o-6-ti-punktakh-putina-yadernoy-doktrine-i-otnoshenii-rf-k-vstupleniyu-ukrainy-v-es-283083113.html

Политолог о 6-ти пунктах Путина, ядерной доктрине и отношении РФ к вступлению Украины в ЕС

Политолог о 6-ти пунктах Путина, ядерной доктрине и отношении РФ к вступлению Украины в ЕС

Политолог Алексей Мухин подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина, а также рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент... 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T12:00+0400

2023-10-08T12:00+0400

2023-10-08T12:00+0400

мультимедиа

владимир путин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283082935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94f5437b97ed0cf68f7029d3eec56110.jpg

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью каналу "Sputnik на русском".В нем политолог подвел итоги "Валдайской" речи Владимира Путина и рассказал об основных моментах, которые поднял в своем выступлении президент РФ. Подробнее смотрите в видео.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, владимир путин, украина, россия, видео