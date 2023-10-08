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Рейсы из Тбилиси в Тель-Авива выполняются в обычном режиме
Рейсы из Тбилиси в Тель-Авива выполняются в обычном режиме
Вчера была небольшая задержка, рейс с опозданием приземлился в Тбилиси, заявили в аэропорту 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T12:53+0400
2023-10-08T12:53+0400
2023-10-08T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рейсы из Тбилисского международного аэропорта в направлении Тель-Авива выполняются по расписанию, за исключением небольшой задержки в субботу, сообщили в администрации аэропорта. В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В администрации аэропорта советуют пассажирам проверять обновленную информацию о рейсах в день вылета. Что касается рейсов в направлении Тель-Авива, осуществляемых грузинским авиаперевозчиком, компанией Georgian Airways, то в аэропорт не поступала информация об отмене запланированного на воскресенье рейса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тель-авив, израиль, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, тбилиси, тель-авив, израиль, тбилисский международный аэропорт
Рейсы из Тбилиси в Тель-Авива выполняются в обычном режиме
Вчера была небольшая задержка, рейс с опозданием приземлился в Тбилиси, заявили в аэропорту
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рейсы из Тбилисского международного аэропорта в направлении Тель-Авива выполняются по расписанию, за исключением небольшой задержки в субботу, сообщили в администрации аэропорта.
В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
"Рейсы прибывают по расписанию. Вчера была небольшая задержка, рейс с опозданием приземлился в Тбилиси", – сообщили в аэропорту.
В администрации аэропорта советуют пассажирам проверять обновленную информацию о рейсах в день вылета.
Что касается рейсов в направлении Тель-Авива, осуществляемых грузинским авиаперевозчиком, компанией Georgian Airways, то в аэропорт не поступала информация об отмене запланированного на воскресенье рейса.