https://sputnik-georgia.ru/20231008/tonnel-devdoraki-na-doroge-veduschey-k-verkhnemu-larsu-otkryt-dlya-transporta-283114661.html
Тоннель Девдораки на дороге ведущей к Верхнему Ларсу открыт для транспорта
Тоннель Девдораки на дороге ведущей к Верхнему Ларсу открыт для транспорта
На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T20:35+0400
2023-10-08T20:35+0400
2023-10-08T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничено было введено на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в связи с проведением восстановительных работ электросистемы в четверг, 5 октября. На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения. Движение контролировалось патрульной полициией. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Тоннель Девдораки на дороге ведущей к Верхнему Ларсу открыт для транспорта
На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничено было введено на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в связи с проведением восстановительных работ электросистемы в четверг, 5 октября.
На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения. Движение контролировалось патрульной полициией.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.