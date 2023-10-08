https://sputnik-georgia.ru/20231008/tonnel-devdoraki-na-doroge-veduschey-k-verkhnemu-larsu-otkryt-dlya-transporta-283114661.html

Тоннель Девдораки на дороге ведущей к Верхнему Ларсу открыт для транспорта

Тоннель Девдораки на дороге ведущей к Верхнему Ларсу открыт для транспорта

На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T20:35+0400

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верхний ларс

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Движение всех видов транспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничено было введено на 132-135 км участка трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в связи с проведением восстановительных работ электросистемы в четверг, 5 октября. На время закрытия тоннеля автомобилисты пользовались объездной дорогой внутригосударственного значения. Движение контролировалось патрульной полициией. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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