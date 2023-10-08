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Товарооборот между Грузией и Азербайджаном продолжает расти
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном продолжает расти
В январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 525,737 млн долларов 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T13:34+0400
2023-10-08T13:34+0400
2023-10-08T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-августе 2023 года составил $612,87 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета АР, сообщил Sputnik Азербайджан.В январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 525,737 млн долларов.Отметим, что Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку, грузино-азербайджанские отношения
экономика, грузия, новости, азербайджан, тбилиси, баку, грузино-азербайджанские отношения
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном продолжает расти
В январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 525,737 млн долларов
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik.
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-августе 2023 года составил $612,87 млн, говорится в отчете Государственного таможенного комитета АР, сообщил Sputnik Азербайджан
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"В январе-августе текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $612,87 млн долларов. Объем этого показателя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16,6%, или $87,133 млн", – следует из отчета гостаможни.
В январе-августе 2022 года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил 525,737 млн долларов.
Отметим, что Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.